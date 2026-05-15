OpenAI veut faire de Codex bien plus qu’un assistant de développement sur ordinateur. L’entreprise déploie désormais son agent de programmation dans l’application mobile ChatGPT, permettant de piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur son ordinateur.

Un Codex contrôlable depuis l’iPhone ou Android

Concrètement, l’utilisateur pourra demander à Codex, depuis son téléphone, de travailler sur un projet lancé sur son ordinateur. Il sera possible de suivre plusieurs fils de travail, examiner les résultats, approuver des commandes, changer de modèle ou démarrer une nouvelle tâche directement depuis l’app mobile.

Les fichiers, identifiants, permissions et environnements locaux restent sur la machine où Codex opère. Le téléphone reçoit en temps réel les captures d’écran, sorties de terminal, diffs, résultats de tests et demandes de validation.

Une réponse directe à Claude Code

Cette annonce arrive dans un contexte de forte pression concurrentielle. Anthropic a imposé Claude Code comme l’un des outils les plus visibles du développement assisté par IA, poussant OpenAI à accélérer sur Codex et à recentrer ses efforts produit.

La stratégie est claire : faire de Codex un agent de travail continu, capable d’agir dans l’environnement réel du développeur, plutôt qu’un simple générateur de snippets. OpenAI prépare aussi une expérience desktop plus unifiée autour de ChatGPT, Codex et d’autres outils, dans une logique de « superapp » professionnelle.

Le smartphone devient une télécommande pour l’IA de bureau

L’intérêt n’est pas seulement pratique. En permettant de superviser Codex depuis mobile, OpenAI installe une nouvelle relation avec l’IA : l’ordinateur exécute, le téléphone orchestre.

C’est une vision très « agentique » du travail numérique. On lance une tâche en déplacement, on valide une commande entre deux réunions, on surveille un test sans rester devant son écran. Le développeur ne pilote plus chaque étape : il encadre, corrige, approuve.

Un déploiement large, mais encore en aperçu

La fonctionnalité arrive en preview sur iOS et Android pour tous les forfaits ChatGPT, y compris l’offre gratuite et le plan Go. Sur ordinateur, il faut mettre à jour l’app ChatGPT mobile et l’application Codex sur macOS ; la connexion avec l’app Windows est annoncée comme à venir.

OpenAI ne cherche plus seulement à répondre à Claude Code. L’entreprise veut installer Codex au cœur du poste de travail moderne — et désormais, jusque dans la poche du développeur.