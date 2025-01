Accueil » « One more thing » : Samsung tease un smartphone ultra-fin, le Galaxy S25 Edge !

« One more thing » : Samsung tease un smartphone ultra-fin, le Galaxy S25 Edge !

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2025, en plus de ses Galaxy S25, S25+ et Galaxy S25 Ultra, Samsung a surpris tout le monde en dévoilant brièvement le Galaxy S25 Edge, un modèle qui promet d’être l’un des smartphones les plus fins de sa gamme — connu jusqu’ici comme étant le Galaxy S25 Slim.

Cette annonce intervient alors que des rumeurs circulent sur un futur iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin qu’Apple pourrait lancer prochainement. Samsung semble vouloir devancer son concurrent en accélérant le développement de son propre appareil minceur.

Un retour du nom Edge pour un design plus fin

Dans une présentation rapide et sans détails, Samsung a montré le Galaxy S25 Edge sous différents angles. Cependant, aucun prix, aucune spécification technique ou date de sortie précise n’a été mentionné. Cette annonce, à la manière du fameux « one more thing » d’Apple, a piqué la curiosité des spectateurs tout en laissant une grande part de mystère.

Contrairement à l’ancien usage du terme Edge, qui désignait les écrans incurvés des Galaxy S6 et S7 Edge, le Galaxy S25 Edge adopte une toute nouvelle signification. Ici, le nom met en avant un design ultra-mince, avec un châssis de seulement 6,4 mm d’épaisseur, soit près de 1 mm de moins que le Galaxy S25+ (7,3 mm).

Bien que Samsung n’ait révélé que peu de détails, la présentation a confirmé que le Galaxy S25 Edge disposerait d’un double module caméra à l’arrière, contrairement aux premières spéculations qui parlaient de trois capteurs. Les visuels dévoilés par Samsung confirment cette configuration simplifiée.

Ce design minimaliste vise à séduire les utilisateurs en quête d’un appareil plus élégant et portable, tout en différenciant ce modèle du reste de la gamme Galaxy S25.

Spécifications et performances attendues

Selon les informations disponibles :

Le Galaxy S25 Edge pourrait intégrer une version légèrement moins puissante du Snapdragon 8 Elite , selon le leaker Yogesh Brar. Cette variante viserait à améliorer la gestion thermique et l’efficacité énergétique, en cohérence avec la conception ultra-mince du téléphone.

, selon le leaker Yogesh Brar. Cette variante viserait à améliorer la gestion thermique et l’efficacité énergétique, en cohérence avec la conception ultra-mince du téléphone. Le prix devrait être inférieur à celui du Galaxy S25 Ultra, qui démarre à 1 472 euros, comme l’a indiqué le journaliste Mark Gurman.

Le smartphone devrait également bénéficier des fonctionnalités IA avancées présentes sur le reste de la série Galaxy S25, bien que des compromis puissent être faits pour respecter le format réduit.

Un lancement prévu pour le printemps 2025

Les rumeurs sur le lancement du Galaxy S25 Edge varient. Des sources sur Weibo suggèrent un lancement en mai 2025, tandis que Mark Gurman, via un récent post sur X (anciennement Twitter), avance une possible sortie dès avril 2025. Cela fait de ce modèle une nouveauté à surveiller de près dans les mois à venir.

La présentation du Galaxy S25 Edge intervient alors que les rumeurs autour d’un hypothétique iPhone 17 Air se multiplient. Apple travaillerait sur un modèle similaire en termes de finesse, et Samsung semble vouloir anticiper ce mouvement avec son Edge.

Avec son retour au design ultra-fin et un positionnement tarifaire potentiellement plus accessible que l’iPhone 17 Air, Samsung cherche à attirer une clientèle qui valorise à la fois l’élégance et la portabilité.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par sa finesse et son approche minimaliste, renouant avec une époque où le design des smartphones faisait autant parler que leurs performances. Si Samsung parvient à maintenir un équilibre entre esthétique et fonctionnalités, ce modèle pourrait marquer un tournant dans la série Galaxy.