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Galaxy Z Fold 8 Wide : les coques confirment le nouveau format pliable de Samsung

Samsung n’a pas encore présenté son Galaxy Z Fold 8 Wide, mais les accessoiristes semblent avoir pris de l’avance. Des coques repérées sur Alibaba et partagées par Ice Universe donnent un nouvel aperçu du pliable le plus atypique de Samsung.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un Fold plus large, moins « télécommande »

Les images montrent un format nettement plus large que les Galaxy Z Fold classiques, avec un écran interne attendu autour d’un ratio 4:3. L’idée serait de proposer une expérience plus proche d’une petite tablette, tout en corrigeant l’un des reproches historiques des Fold : leur écran externe trop étroit.

Les coques révèlent aussi une découpe photo verticale en forme de pilule, cohérente avec les précédentes fuites évoquant un double module photo.

Le bord droit semble intégrer une découpe pour le bouton d’alimentation, probablement combiné à un lecteur d’empreintes.

Samsung prépare sa réponse à l’iPhone pliable

Le Galaxy Z Fold 8 Wide serait attendu aux côtés du Galaxy Z Fold 8 et du Z Flip 8, probablement autour d’un événement Unpacked en juillet 2026. Il pourrait embarquer un Snapdragon 8 Elite Gen 5, One UI 9 basé sur Android 17 et de nouvelles fonctions Galaxy AI.

Avec ce modèle, Samsung ne chercherait pas seulement à lancer une variante. La marque semble préparer un pliable plus lisible, plus confortable et mieux armé face au futur iPhone Ultra pliable.