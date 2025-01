Accueil » Snapdragon 8 Elite for Galaxy : Le processeur ultime pour les Galaxy S25

Samsung et Qualcomm ont uni leurs forces pour créer le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version personnalisée du dernier SoC phare de Qualcomm, conçu spécifiquement pour la série Galaxy S25. Présenté comme le processeur mobile le plus rapide au monde, ce SoC apporte des améliorations majeures en termes de performance brute, d’intelligence artificielle, et de connectivité. Voici un aperçu des nouveautés.

Le Snapdragon 8 Elite For Galaxy intègre la seconde génération du CPU personnalisé Qualcomm Oryon, une nouvelle architecture GPU Adreno, et le Hexagon NPU pour une IA avancée. Grâce à cette optimisation, les fonctionnalités Galaxy AI bénéficient de performances accrues, notamment pour des tâches complexes en local.

Côté performances brutes, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy surpasse la version standard avec 2 cœurs principaux cadencés à 4,47 GHz, contre 4,32 GHz sur le Snapdragon 8 Gen 3 standard. Ce gain de fréquence permet des performances encore plus impressionnantes pour les applications exigeantes et les jeux.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, connectivité satellite et Wi-Fi 7

Le Snapdragon 8 Elite for Galaxy est le premier SoC à introduire Snapdragon Satellite sur des smartphones commerciaux, incluant la série Galaxy S25. Cette technologie permet d’envoyer et de recevoir des messages via satellite, offrant une solution indispensable pour les zones sans couverture réseau.

Par ailleurs, le SoC prend en charge le Wi-Fi 7, grâce au système Qualcomm FastConnect 7800 et au modem Snapdragon X80, garantissant une connectivité ultra-rapide et fiable en 5G.

L’un des points forts de ce processeur est l’amélioration des capacités photographiques et vidéo grâce au Qualcomm Spectra ISP, désormais doté du Spatio-Temporal Filter (STF). Cette technologie offre une capture vidéo en faible luminosité nettement améliorée, notamment pour les enregistrements en 8K à 30 images par seconde. Malgré ces avancées, Qualcomm assure une efficacité énergétique optimisée, réduisant ainsi la consommation de batterie lors de l’utilisation intensive de l’appareil photo.

Une étape vers un avenir plus intelligent

Avec le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Samsung et Qualcomm démontrent ce qu’une collaboration stratégique peut accomplir. Ce SoC ne se limite pas à augmenter la puissance de calcul ; il inaugure une ère où l’intelligence artificielle et la connectivité satellitaire repoussent les limites des smartphones modernes.

Que ce soit pour les amateurs de photographie, les gamers ou les utilisateurs exigeants en matière de connectivité, ce processeur marque un tournant significatif dans l’industrie mobile.