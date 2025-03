Accueil » Vivaldi et Proton VPN : la nouvelle référence pour une navigation web privée et sécurisée

Le navigateur réputé pour sa flexibilité, sa personnalisation poussée et son engagement en faveur de la vie privée, Vivaldi, franchit une nouvelle étape importante. Vivaldi s’associe désormais à Proton VPN, l’un des services VPN les plus respectés du marché, pour offrir une solution de navigation privée intégrée et accessible directement depuis le navigateur.

Proton VPN et Vivaldi annoncent un partenariat innovant, en intégrant nativement Proton VPN dans le navigateur Vivaldi. Cette alliance permet aux utilisateurs d’accéder facilement au VPN sécurisé de Proton depuis leur compte Vivaldi, sans passer par une application tierce. Dès la première connexion, les utilisateurs bénéficient de l’offre gratuite sans limite de bande passante de Proton VPN, avec la possibilité de passer à une version payante pour des fonctionnalités avancées.

David Peterson, directeur général de Proton VPN, déclare : « Les utilisateurs du monde entier en ont assez de la collecte de données perpétrées par les géants de la technologie. L’Europe est parfaitement placée pour offrir une alternative, et c’est ce que des entreprises comme Proton et Vivaldi construisent ».

Proton VPN et Vivaldi : Une alternative crédible face à la surveillance des Big Tech

Dans un contexte où les navigateurs sont devenus des outils majeurs de collecte de données personnelles, ce partenariat bouscule le statu quo. La plupart des navigateurs grand public alimentent un modèle économique basé sur la surveillance, en récoltant des informations sur les habitudes de navigation, les préférences, et les activités des utilisateurs.

Avec Vivaldi + Proton VPN, les utilisateurs disposent enfin d’une échappatoire, d’une alternative européenne fiable, pensée pour reprendre le contrôle sur sa vie numérique, sans compromis.

Tatsuki Tomita, COO et cofondateur de Vivaldi, souligne : « Si l’innovation fait avancer la technologie, nous pensons que l’éthique doit guider son évolution. Ensemble, nous créons des solutions qui privilégient les utilisateurs, respectent des normes éthiques strictes et permettent de s’affranchir des géants de la tech ».

Une expérience fluide, performante et transparente

L’activation de Proton VPN dans Vivaldi est simple et intuitive, directement depuis l’interface du navigateur. Une fois connecté, l’utilisateur bénéficie :

D’une connexion chiffrée, avec aucune journalisation des activités,

D’une navigation fluide et sécurisée, grâce à plus de 11 500 serveurs dans 117 pays,

D’un bloqueur de publicités et de traqueurs intégré à Vivaldi,

D’un respect total de la vie privée, sans compromis.

Un socle de valeurs communes et des fonctionnalités complémentaires

Développé par les créateurs de Proton Mail, Proton VPN est open source, doté de fonctions anti-censure éprouvées, et conçu pour garantir la confidentialité des utilisateurs. De son côté, Vivaldi met à disposition un navigateur entièrement personnalisable, sans collecte de données, qui permet à chaque utilisateur d’adapter son environnement numérique à ses besoins.

Ensemble, Proton VPN et Vivaldi offrent :

Une confidentialité sans compromis, avec VPN et bloqueurs intégrés

Un contrôle total sur sa navigation et ses données

Une expérience rapide et sécurisée, avec accès illimité au contenu global

Une alternative européenne crédible et éthique aux navigateurs des GAFAM

Grâce à ce partenariat, Proton VPN et Vivaldi établissent une nouvelle norme pour un web libre, respectueux de la vie privée, rapide et personnalisable. À l’heure où les choix numériques sont souvent dictés par les géants du secteur, cette alliance propose une voie différente, éthique et responsable, centrée sur l’utilisateur. Disponible dès maintenant via mise à jour, cette intégration marque un tournant pour celles et ceux qui souhaitent naviguer en toute liberté et sécurité.