Pendant des années, créer un compte Google signifiait obtenir automatiquement 15 Go de stockage gratuit, partagés entre Gmail, Drive et Photos. Cette promesse vient de devenir plus conditionnelle : certains nouveaux comptes ne reçoivent désormais que 5 Go, sauf s’ils associent un numéro de téléphone.

Une promesse historique devenue « jusqu’à 15 Go »

Le changement est subtil, mais révélateur. La page d’aide de Google parle désormais de « jusqu’à 15 Go » de stockage gratuit, et non plus d’un volume garanti pour chaque compte. Lors de la création d’un compte, certains utilisateurs voient apparaître deux options : conserver 5 Go ou ajouter un numéro de téléphone pour débloquer les 15 Go.

Google présente cette évolution comme un test régional destiné à limiter les abus et la multiplication de comptes créés uniquement pour accumuler du stockage gratuit. En liant l’espace offert à un numéro de téléphone, l’entreprise rend cette duplication plus difficile. ￼

Un signal fort pour les utilisateurs gratuits

Sur le papier, la logique anti-abus se défend. Dans les faits, elle rapproche Google d’Apple, dont iCloud offre depuis longtemps 5 Go gratuits. Le symbole est fort : le stockage gratuit, longtemps utilisé comme avantage compétitif par Google, devient une ressource plus strictement contrôlée.

Le timing n’est pas anodin non plus. Google pousse de plus en plus Google One, notamment avec ses offres liées à l’IA et à Gemini. Réduire la marge des comptes gratuits, même sous forme de test, revient à rappeler que le cloud grand public n’est plus un cadeau d’acquisition : c’est une porte d’entrée vers l’abonnement.

Le cloud gratuit entre dans une nouvelle phase

Pour les utilisateurs, le message est clair : les grands écosystèmes veulent mieux identifier, limiter et monétiser leurs usages gratuits. Google ne supprime pas les 15 Go, mais il les conditionne davantage.

C’est peut-être une nuance technique. Mais dans l’économie du cloud personnel, les nuances finissent souvent par devenir des politiques durables.