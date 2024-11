Windows 11 sur Meta Quest 3 : Travaillez en VR avec votre PC !

Lors de l’événement Microsoft Ignite 2024, Microsoft a officiellement annoncé l’arrivée du support de Windows 11 sur les casques Meta Quest 3 et Quest 3S. Cette mise à jour très attendue permettra aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de Windows 11, que ce soit via un PC local ou un PC Cloud Windows 365, directement depuis leur casque de réalité mixte.

L’objectif principal de cette intégration n’est pas de transformer les casques en plateformes de jeu, mais de les optimiser pour le travail en réalité mixte. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront configurer plusieurs écrans virtuels, indépendamment de leur espace physique. Cette approche offre une flexibilité sans précédent pour les professionnels, leur permettant de bénéficier d’un environnement de travail immersif et entièrement modulable.

Selon Microsoft, l’installation sera simple et rapide, ne nécessitant que quelques secondes pour transformer un casque en station de travail virtuelle performante et multifonctionnelle. Cette avancée répond aux besoins des utilisateurs qui cherchent à intégrer la réalité mixte dans leur flux de travail quotidien.

Un retard à combler face à Apple

Bien que cette annonce marque une étape importante, Microsoft arrive relativement tard sur ce terrain. Depuis le début de l’année, le Vision Pro de Apple propose une fonctionnalité similaire qui permet d’utiliser le casque comme écran virtuel pour les MacBook. Cependant, avec les Meta Quest 3 et Quest 3S, Microsoft dispose enfin du matériel nécessaire pour concurrencer sérieusement l’approche d’Apple en matière de réalité mixte.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft évoque le support de Windows sur les casques Meta. Dès 2022, lors du lancement du Meta Quest Pro, Microsoft avait promis que Windows 365 serait disponible sur ces dispositifs, offrant la possibilité de diffuser un PC Cloud Windows avec des applications, des contenus et des paramètres personnalisés. Malheureusement, peu de progrès avaient été réalisés depuis cette annonce, et le projet semblait avoir été mis de côté, notamment après la fin du support des casques Windows Mixed Reality en décembre 2023 et la disparition du Quest Pro.

Une solution Windows 11 intégrée pour les casques Meta

Microsoft a confirmé que cette nouvelle intégration serait bien plus qu’une simple alternative aux solutions tierces déjà existantes, comme les applications de bureau à distance de Meta. Si des outils actuels permettent d’exécuter Windows 11 sur des casques Quest, l’approche de Microsoft promet d’être une solution native et complète, apportant une expérience plus fluide et optimisée.

L’arrivée de Windows 11 sur les casques Quest intervient à un moment stratégique. Avec le développement de nouveaux casques sous la plateforme Horizon OS, Meta intensifie ses efforts dans le domaine de la réalité mixte. Si Microsoft veut rester pertinente dans cet écosystème en pleine expansion et rivaliser avec Apple, ce lancement est une étape cruciale.

Disponibilité et perspectives

La mise à jour pour Windows 11 sera disponible en préversion publique dès décembre 2024, permettant aux utilisateurs de découvrir cette nouvelle fonctionnalité avant son déploiement général. Avec cette avancée, Microsoft renforce sa présence dans le domaine de la réalité mixte et ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les professionnels et les amateurs de technologie immersive.

