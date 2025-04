Accueil » Baidu Apollo Go débarque à Dubaï et révolutionne le transport autonome !

Baidu Apollo Go débarque à Dubaï et révolutionne le transport autonome !

Baidu Apollo Go débarque à Dubaï et révolutionne le transport autonome !

Baidu, le géant chinois de la technologie, a conclu un accord stratégique avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï pour déployer son service de robotaxis Apollo Go dans la ville. Cette initiative marque la première expansion internationale d’Apollo Go en dehors de la Chine continentale et de Hong Kong, et son entrée sur le marché du Moyen-Orient.

Dans le cadre de cet accord, Apollo Go prévoit de déployer 100 véhicules entièrement autonomes dans les zones urbaines de Dubaï d’ici la fin de 2025, en utilisant sa sixième génération de robotaxis, le RT6.

La flotte devrait s’étendre à au moins 1 000 véhicules d’ici 2028, soutenant ainsi l’objectif de Dubaï de rendre 25 % de ses transports autonomes d’ici 2030.

Engagement envers la sécurité et l’efficacité

Apollo Go a déjà parcouru plus de 150 millions de kilomètres en conduite autonome sécurisée et a effectué plus de 10 millions de trajets. Les robotaxis RT6 sont équipés de fonctionnalités de sécurité avancées, garantissant une expérience de conduite confortable et fiable. Forte de son expérience dans des opérations à grande échelle dans des villes comme Wuhan, en Chine, Apollo Go est bien préparée pour gérer les complexités d’un environnement urbain comme Dubaï.

Dubaï est à la pointe du soutien aux initiatives de véhicules autonomes, ce qui en fait un lieu idéal pour l’expansion internationale d’Apollo Go. L’infrastructure intelligente de la ville et son engagement envers l’innovation offrent une base solide pour les services de mobilité autonome.

Les tests débuteront dans les zones centrales de Dubaï pour assurer une adaptation fluide de la technologie aux conditions locales de circulation et aux défis urbains.

Partenariats renforçant les ambitions mondiales de Apollo Go

Les ambitions mondiales de Baidu pour Apollo Go ont été renforcées lorsqu’elle a reçu la première licence de test de véhicule autonome à Hong Kong en novembre 2024. Le choix de Dubaï comme premier marché pour un déploiement complet de la flotte souligne la confiance et le soutien du gouvernement des Émirats arabes unis. Ce partenariat fait suite à la rencontre du PDG de Baidu, Robin Li, avec les dirigeants des Émirats arabes unis lors du Sommet mondial des gouvernements en février 2025, où un fort soutien a été exprimé pour la vision d’Apollo Go d’un transport urbain durable et intelligent.

Apollo Go vise à révolutionner la mobilité urbaine en fournissant des solutions de transport sûres, efficaces et intelligentes. Alors que les villes du monde entier adoptent le transport intelligent, l’expansion de Baidu à Dubaï marque une étape clé pour faire de la mobilité autonome une réalité à l’échelle mondiale. Le partenariat avec la RTA est une avancée majeure vers un avenir plus intelligent et plus connecté pour le transport urbain.