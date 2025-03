Accueil » Qu’est-ce que le Vibe Coding et pourquoi il est risqué ?

Qu'est-ce que le Vibe Coding et pourquoi il est risqué ?

Apprendre à coder est une compétence de plus en plus prisée. Pourtant, tout le monde s’accorde à dire que coder, c’est difficile. Avec l’explosion des intelligences artificielles génératives, une nouvelle tendance émerge : le vibe coding.

Ce phénomène, qui consiste à générer du code sans vraiment savoir coder, suscite autant d’enthousiasme que d’inquiétudes.

Qu’est-ce que le Vibe Coding ?

Le terme vibe coding désigne l’acte de créer un programme ou une application simplement en donnant des instructions à une IA, sans écrire une seule ligne de code soi-même — ni même en comprendre la logique. L’idée est de communiquer avec l’IA comme on le ferait avec un développeur, sauf que ce développeur est un modèle de langage. Ensuite, si le programme fonctionne… on publie !

Ce n’est donc plus une question de compétence technique, mais de vibe — une vision approximative de ce qu’on veut, que l’IA va transformer en code exécutable.

Un outil de démocratisation ?

Pour beaucoup, c’est une révolution. Le vibe coding permet à n’importe qui d’avoir accès à la création logicielle. On n’a plus besoin d’étudier pendant des années ni d’embaucher un développeur pour concrétiser une idée. Cela rappelle l’évolution historique de la programmation : du code machine vers les langages de haut niveau comme Python, puis aujourd’hui vers les interfaces naturelles alimentées par l’IA.

C’est, à première vue, une démocratisation de la création numérique. Comme l’a fait Midjourney pour l’art visuel ou Sora pour la vidéo, le vibe coding pourrait bien faire exploser le nombre d’applications créées par des non-initiés.

Un risque majeur pour la sécurité et la qualité logicielle

Mais cet accès simplifié pose de sérieux problèmes. Car lorsqu’on ne comprend pas le code que l’on utilise, il devient impossible d’en vérifier la qualité, la sécurité ou la robustesse. Les applications créées par vibe coding peuvent très bien fonctionner en apparence tout en étant truffées de failles de sécurité, de bugs non détectés ou d’inefficacités majeures.

Même en testant l’application et en corrigeant les erreurs avec l’aide de l’IA, l’utilisateur non technique n’a aucun moyen de savoir si le code est bon — ni de détecter des erreurs subtiles ou des pratiques dangereuses. L’erreur peut ne pas apparaître immédiatement, mais entraîner des conséquences graves à long terme.

Les limites inhérentes aux IA génératives

Les Large Language Model (LLM) comme GPT-4 sont puissants, mais jamais infaillibles. Un code généré par l’IA peut fonctionner à 99 %… mais ce 1 % restant peut causer des plantages, des problèmes de performance ou des violations de sécurité. Pire encore : demander à l’IA de vérifier son propre travail revient à demander à un auteur de relire son propre livre les yeux bandés.

Ce paradoxe rend les LLM incroyablement utiles pour les experts (qui savent corriger les erreurs), mais dangereux pour les néophytes. En programmation comme ailleurs, on ne peut pas corriger ce qu’on ne comprend pas.

Une révolution… sous supervision humaine

Cela ne veut pas dire que le vibe coding est une mauvaise idée en soi. Pour des projets personnels, des prototypes rapides, ou des idées ludiques, c’est un excellent outil. Mais, dès qu’il s’agit de publier un produit, de stocker des données d’utilisateurs ou de gérer des paiements, il devient impératif de faire relire le code par un développeur compétent.

Le bon usage de l’IA dans la programmation, c’est un développeur augmenté : un professionnel qui utilise l’IA pour gagner du temps, générer du code standard ou automatiser certaines tâches… mais qui reste responsable du résultat final.

IA et code, une alliance à manier avec prudence

L’IA va sans aucun doute transformer la manière dont nous développons les logiciels. Mais cette transformation ne dispense pas d’apprendre à coder. Elle rend juste cette compétence plus accessible, plus rapide, plus productive. Le vibe coding ouvre des portes, mais il faut savoir ce qu’il y a derrière.

Si vous avez une idée d’application, l’IA peut vous aider à prototyper. Mais si vous voulez vraiment la concrétiser, apprenez à coder. Ou entourez-vous de personnes qui savent le faire. Car, dans le monde du développement, l’intuition ne remplacera jamais la rigueur.