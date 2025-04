Nintendo Switch 2 : L’autonomie de la batterie, le point noir ?

La console portable Nintendo Switch 2 est arrivée, et presque toutes ses caractéristiques techniques ont été révélées. Bien que la plupart des éléments de la console soient révolutionnaires, une chose spécifique fait que l’appareil semble être une rupture. Eh bien, c’est le cas si vous êtes préoccupé par l’autonomie de la batterie de la Switch 2.

Voici un aperçu détaillé de l’autonomie de la batterie du successeur de la Nintendo Switch, selon la fiche technique officielle.

Caractéristiques officielles de la batterie de la Nintendo Switch 2

L’autonomie de la batterie est essentielle pour une console portable. Cependant, le Nintendo Direct n’a rien mentionné à ce sujet. Oui, le Direct a révélé presque toutes les fonctionnalités cool de la Nintendo Switch 2, mais cela n’a pas d’importance si votre console ne peut pas les faire fonctionner pendant une bonne période.

Juste après l’événement, le site officiel de Nintendo a révélé les spécifications de la Switch 2. Voici ce que vous obtenez en termes de batterie dans la Switch 2 :

Composant Métrique Batterie interne Batterie Lithium-ion d’une capacité de 5 220 mAh Autonomie Approx. 2 – 6.5,5 heures Temps de chargement Approx. 3 heures

La batterie interne étant inamovible, vous ne pouvez pas la remplacer par des batteries plus puissantes. Honnêtement, je ne le recommande pas. Si la batterie présente des problèmes, vous pouvez la faire changer moyennant des frais auprès du service clientèle de Nintendo. Mais qu’en est-il de l’autonomie de la batterie ?

Si vous regardez la fiche technique de la Switch 2, la batterie sera utilisable pendant environ 2 à 6,5 heures. Cela est dû à la capacité de la batterie de 5220 mAh. De plus, la batterie se charge complètement en moyenne en 3 heures. N’oubliez pas que ces chiffres varient en fonction de votre utilisation. Cependant, avec un écran 1080p et des jeux comme Cyberpunk ou Silksong, cela ne semble pas suffisant. Enfin, à moins que vous ne branchiez votre chargeur pendant que vous jouez. Lors des discussions avec les développeurs de la Switch 2, le producteur Kouichi Kawamoto a déclaré,

Et si je vous disais que l’autonomie de la Switch 2 n’est pas aussi bonne que celle de la plupart des modèles originaux de la Switch ?

L’autonomie de la Switch 2 est pire que celle de la Switch d’origine

Si nous examinons les données officielles de Nintendo, l’autonomie de la Switch varie considérablement en fonction du modèle et de l’utilisation. Les modèles OLED (série XT) et standard (série XK) offrent environ 4,5 à 9 heures d’autonomie. La Switch originale (série XA) offre une autonomie plus courte de 2,5 à 6,5 heures. La batterie de la Nintendo Switch Lite dure entre 3 et 7 heures.

Donc, si vous observez l’autonomie de la batterie de la Switch standard et de la Switch OLED de Nintendo, elles ont plus d’autonomie que l’actuelle Switch 2. Malgré cela, j’ai confiance en Nintendo, étant donné que le modèle original de la Switch avait une autonomie plus faible. Je suis sûr que Nintendo peut changer cela dans les éditions ultérieures. Mais pour l’instant, la Switch 2 est loin de la Switch standard en termes d’autonomie.

D’un autre côté, la batterie de la Steam Deck peut durer de 2 à 8 heures avec une seule charge. On peut donc dire qu’en termes d’autonomie, la Switch 2 est plus proche de la Steam Deck que de son prédécesseur. Eh bien, si vous voulez vous en procurer une, précommandez la Nintendo Switch 2 et attendez la date de sortie officielle. Assurez-vous simplement que l’autonomie de la batterie n’est pas votre principale préoccupation.

Que pensez-vous de l’autonomie de la Switch 2 ?