Meta Quest 3S : Le casque VR abordable qui n’a rien à envier à son grand frère

Lors de la conférence Meta Connect 2024, Meta a dévoilé le Quest 3S, un casque VR à 329,99 euros reprenant les meilleures fonctionnalités du Quest 3, lancé l’année dernière. Bien que le Quest 3 reste supérieur en termes de performances globales, ce modèle abordable offre la possibilité de profiter des mêmes jeux, applications et expériences immersives en réalité mixte et en réalité virtuelle.

Équipé de la puissante puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, le Quest 3S peut exécuter des titres exigeants tels que « Batman : Arkham Shadow » et « Asgard’s Wrath 2 ». De plus, si vous achetez un Quest 3S pendant la période promotionnelle, « Arkham Shadow » est offert gratuitement.

Les contrôleurs Touch Plus, dépourvus des encombrants anneaux du Quest 2, garantissent une plus grande liberté de mouvement sans risque de collision. Le Quest 3S est également compatible avec le suivi des mains et les contrôleurs du Quest 3. Vous pourrez ainsi utiliser vos mains pour interagir avec les commandes virtuelles dans Horizon OS de Meta et dans un nombre croissant de jeux et d’applications.

Productivité et divertissement réunis dans le Quest 3S

Le Quest 3S offre une polyvalence impressionnante. Ouvrez le navigateur pour afficher trois tablettes géantes autour de vous, interagissez avec des fenêtres virtuelles, parcourez le Web et faites défiler les pages. Le Quest 3S pourrait bien remplacer votre tablette, avec en prime une confidentialité automatique.

Plongez dans l’application Fast Hands pour un entraînement cardio léger au rythme de la musique, ou utilisez vos contrôleurs pour une séance complète avec Supernatural. Pour une pause bien méritée, profitez de Netflix sur un écran géant et rattrapez vos séries préférées. Le Quest 3S s’adapte à tous vos besoins, que ce soit pour le travail, le jeu ou le divertissement.

Meta AI, déjà présente sur les réseaux sociaux, s’invite également dans les casques VR. Le Quest 3S intègre des capacités d’IA multimodales similaires à celles des lunettes Ray-Ban Meta Smart Glasses. D’une simple pression sur un bouton, le Quest 3S lance Meta AI pour répondre à vos questions ou identifier et discuter de tout objet du monde réel visible à travers les caméras passthrough.

Des compromis pour un prix accessible

À 330 euros, le Quest 3S fait quelques concessions par rapport au Quest 3. Il est légèrement plus épais et les lentilles offrent une zone de netteté moins étendue. Le Quest 3S arbore deux groupes de caméras de suivi à l’avant, lui conférant un look distinctif, mais son corps rappelle celui du Quest 2. Il utilise également des lentilles de Fresnel comme l’ancien modèle, au lieu des lentilles pancake avancées du Quest 3.

Si vous pouvez vous le permettre, le Quest 3 reste un meilleur casque VR. Cependant, le Quest 3S est un excellent point d’entrée dans la réalité virtuelle ou une mise à niveau intéressante pour les possesseurs d’un Quest ou Quest 2. Son prix abordable en fait une option attrayante pour équiper toute la famille.

Le Quest 3S sera expédié à partir du 15 octobre et est disponible en précommande dès aujourd’hui.