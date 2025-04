Claude : Recherche web intégrée, rattrape son retard sur Gemini et ChatGPT

Anthropic a officiellement intégré une nouvelle fonction de recherche sur le Web à son assistant IA Claude, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à des informations actualisées.

Cette mise à jour vient combler l’une des principales lacunes du modèle, qui jusqu’à présent reposait uniquement sur les données stockées lors de son entraînement, avec une limite de connaissances arrêtée à octobre 2024.

La recherche Web de Claude est actuellement disponible en preview pour les abonnés premium aux États-Unis, avec des projets d’expansion vers les utilisateurs gratuits et d’autres pays à l’avenir. Pour l’activer, les utilisateurs doivent modifier leurs paramètres de profil, après quoi Claude déterminera automatiquement quand utiliser la recherche Web pour compléter une requête ou obtenir des informations plus récentes.

L’outil fonctionne avec Claude 3.7 Sonnet et nécessite un abonnement payant (20 dollars/mois ou 214,99 dollars/an pour Claude Pro). Avec cette intégration, Anthropic rejoint des concurrents comme Microsoft Copilot et ChatGPT, qui offrent déjà des fonctions similaires.

ChatGPT avait introduit la recherche web en tant que plugin dès mars 2023, rendant cette mise à jour de Claude attendue de longue date.

Un pas vers une IA plus autonome et « agentique » ?

L’un des aspects les plus intrigants de cette nouvelle recherche Web est son caractère agentique. Claude semble être capable de boucler plusieurs cycles de recherche afin d’affiner ses résultats et d’explorer un sujet plus en profondeur. Cela rappelle la fonction « Deep Research » récemment ajoutée à Google Gemini et ChatGPT.

D’après Simon Willison, expert en IA, cette mise à jour était essentielle pour rendre Claude plus compétitif : « ChatGPT, Gemini et Grok avaient déjà cette capacité, et malgré la qualité exceptionnelle du modèle de Claude, c’était l’une des grandes raisons qui poussaient encore certains utilisateurs à alterner avec d’autres IA ».

Bien que Claude fournisse désormais des citations directes pour les informations issues du Web, il est important de noter que les modèles d’IA générative ont souvent tendance à inventer des sources crédibles mais erronées. Une étude récente a révélé que les assistants IA de recherche affichent un taux d’erreur de citation de 60 %.

Anthropic n’a pas publié de benchmarks sur la fiabilité de sa recherche Web, et il faudra attendre des analyses indépendantes pour évaluer sa précision. Cependant, une vérification croisée avec des sources humaines et indépendantes reste essentielle avant d’utiliser Claude comme référence fiable.

Claude et Brave Search : Une collaboration sous-jacente

Anthropic a partenarisé avec Brave Search pour alimenter sa recherche Web. Brave, souvent considéré comme un moteur de recherche respectueux de la vie privée, semble correspondre à l’image que anthropic souhaite véhiculer en tant qu’alternative éthique aux produits des géants de la tech.

Simon Willison a découvert cette collaboration en analysant la liste des sous-traitants d’Anthropic, où Brave Search a été ajouté le 19 mars 2025. Il a aussi démontré que les résultats de Claude étaient identiques à ceux obtenus via une recherche Brave, confirmant que Brave est bien utilisé en arrière-plan.

Pour les entreprises ou sites Web souhaitant bloquer l’accès de Claude à leurs contenus, il reste à voir si Anthropic mettra en place un mécanisme d’exclusion comme Google l’a fait avec ChatGPT et Bard.

Claude devient un concurrent plus sérieux face à ChatGPT et Gemini

Avec cette mise à jour, Claude rattrape son retard sur ses rivaux et devient un assistant IA encore plus complet. Il ne reste plus qu’à voir si Anthropic rendra cette fonctionnalité gratuite à l’avenir, comme OpenAI l’a fait avec ChatGPT.

Avez-vous testé la recherche web de Claude ? Pensez-vous qu’elle rivalise avec celle de ChatGPT ou de Gemini ?