NotebookLM : l’IA Google Gemini bientôt préinstallée sur tous les Chromebooks

Connus pour leur légèreté et leur dépendance à l’écosystème Google, les Chromebooks vont bientôt devenir encore plus performants grâce à l’intégration de NotebookLM, l’outil de prise de notes assisté par l’IA Google Gemini.

Selon Mishaal Rahman d’Android Authority, un changement repéré dans le Chromium Gerrit indique que Google prévoit d’inclure NotebookLM dans la liste des applications préinstallées sur tous les nouveaux Chromebooks. Bien que cela ne soit pas encore officiellement confirmé, cette mise à jour pourrait rapidement élargir l’accès à cet outil d’IA jusqu’ici sous-exploité.

Actuellement accessible via notebooklm.google.com, NotebookLM est l’une des fonctionnalités les plus appréciées de Google Gemini. Il peut analyser rapidement des documents longs, des vidéos ou d’autres supports et répondre à des questions sur leur contenu. Une aubaine pour les étudiants et les professionnels, qui manipulent de grandes quantités d’informations et souhaitent gagner du temps.

Pourquoi cette intégration est une excellente idée pour les Chromebooks ?

Une meilleure organisation des notes : Google a récemment ajouté des cartes heuristiques (Mind Maps) à NotebookLM, permettant une meilleure structuration des idées et recherches.

Une productivité accrue pour les étudiants : Avec Chromebooks souvent adoptés dans les milieux éducatifs, avoir NotebookLM intégré dès le départ facilitera l’apprentissage et la gestion de contenu.

Une IA accessible à tous : Jusqu’à présent, NotebookLM manquait de visibilité. Son intégration native sur les Chromebooks pourrait changer la donne et démocratiser son utilisation.

Quand cette mise à jour sera-t-elle disponible ?

Google n’a pas encore confirmé de date de déploiement, mais si cette modification est validée, les futurs Chromebooks pourraient être livrés avec NotebookLM préinstallé d’ici la fin de l’année. En attendant, l’outil reste accessible pour ceux qui veulent tester ses capacités dès maintenant.

Avez-vous déjà essayé NotebookLM ? Pensez-vous que son intégration aux Chromebooks pourrait améliorer votre productivité ?