Sony Xperia 1 VII : la photographie mobile repoussée vers de nouveaux sommets

Sony s’apprête à lancer son prochain fleuron, le Xperia 1 VII, prévu pour mai ou juin 2025. Les récentes fuites suggèrent des améliorations significatives, notamment en matière de photographie mobile.

L’une des avancées majeures concerne le téléobjectif, qui devrait être doté d’un capteur d’environ 1/2 pouce, une nette progression par rapport au capteur Exmor RS de 1/3,5 pouce présent sur le Xperia 1 VI. Cette augmentation de taille devrait améliorer la netteté des images et les performances en basse lumière. De plus, des sources indiquent que les trois capteurs arrière pourraient être équipés de la technologie Exmor T, offrant une réduction du bruit et une meilleure plage dynamique.

Par ailleurs, une rumeur intrigante évoque le retour de la marque Walkman. Un initié de la communauté Xperia a partagé le message « welcome back, Walkman » accompagné de l’ancien logo « liquid energy » de Sony Ericsson. Bien que les détails restent flous, cela pourrait indiquer une résurgence de la marque Walkman dans le cadre du Xperia 1 VII.

En résumé, le Sony Xperia 1 VII s’annonce comme une évolution notable, avec des améliorations significatives de la caméra et un possible clin d’œil nostalgique à la marque Walkman. Les amateurs de technologie attendent avec impatience des informations officielles pour confirmer ces spéculations.