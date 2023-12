Fin de Windows Mixed Reality : Microsoft réévalue sa stratégie VR/AR

Comme de nombreuses entreprises, Microsoft a misé sur la réalité virtuelle et augmentée il y a quelques années. Mais, il semble que l’entreprise ait décidé que ce pari n’avait pas vraiment porté ses fruits. Dans une démarche surprenante, Windows Mixed Reality a été ajouté à la liste des fonctionnalités dépréciées de Microsoft, et il sera complètement retiré de Windows dans une prochaine version.

Microsoft a d’abord lancé sa plateforme Mixed Reality en 2017, lorsqu’elle a fait ses débuts dans le cadre de Windows 10 Fall Creators Update, et elle s’est appuyée sur les fonctionnalités « holographiques » qui ont fait leurs débuts avec l’introduction du Microsoft Hololens en 2015.

Les utilisateurs pouvaient mettre un casque et interagir avec les applications et les jeux Windows dans un environnement virtuel. Microsoft a appelé la plateforme « réalité mixte » plutôt que « réalité virtuelle » parce que l’objectif était toujours de vous permettre de voir un mélange d’objets et d’environnements virtuels et réels dans la même vue, un peu à la manière de la Meta Quest 3 ou du futur Vision Pro d’Apple.

Des entreprises comme Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung ont toutes lancé des casques Windows Mixed Reality en 2017 ou 2018, mais nous n’avons pas vu de nouveaux modèles significatifs dans le secteur depuis 2020 et Microsoft n’a pas déployé beaucoup d’efforts dans la réalité mixte Windows au cours des dernières années.

Cela ne signifie pas que la réalité virtuelle et augmentée pour Windows est morte. Cela signifie simplement que les utilisateurs devront se tourner vers des plateformes tierces comme SteamVR de Valve ou l’écosystème Vive de HTC.

Que reste-t-il aux utilisateurs ?

Mais il n’est pas certain que ceux qui possèdent déjà un casque Windows Mixed Reality soient sur le point de se retrouver avec un appareil glorifié. Microsoft affirme que lorsque Windows Mixed Reality disparaîtra, la fonctionnalité Windows Mixed Reality pour SteamVR sera un dommage collatéral.

Il s’agit de la fonction qui « permet aux utilisateurs d’exécuter des expériences SteamVR sur les casques immersifs Windows Mixed Reality », ce qui suggère que lorsque Microsoft l’abandonnera, vous pourriez perdre l’accès à cette fonctionnalité à moins que vous ne puissiez trouver (ou développer) des applications tierces qui permettent aux casques de continuer à fonctionner.

Au moins, Microsoft n’a pas renommé la société pour l’aligner sur ses ambitions VR/AR.

Microsoft n’abandonne pas complètement la VR

Malgré ces changements apparemment majeurs, Microsoft n’a pas entièrement abandonné la VR. L’entreprise se concentre sur d’autres applications, comme son application Microsoft Mesh, qui permet aux collègues de se rencontrer et de collaborer dans un espace virtuel sans avoir besoin de casques de réalité virtuelle. En outre, le partenariat de Microsoft avec Meta pour permettre aux utilisateurs de Quest d’accéder aux applications Office et à sa plateforme Xbox Cloud Gaming semble se poursuivre.

Si Windows Mixed Reality sous sa forme actuelle est bel et bien terminé, la technologie sous-jacente et les partenariats de la plateforme pourraient perdurer sous d’autres formes. Alors que Microsoft affine sa stratégie VR, il est clair que l’accent est mis sur les applications d’entreprise, la collaboration et l’interopérabilité entre les différentes plateformes VR.