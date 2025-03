Time Machine : Le guide complet pour sauvegarder votre Mac

Time Machine est une fonctionnalité de sauvegarde intégrée à toutes les versions de macOS (anciennement OS X) depuis OS X 10.5 Leopard. Elle a été remaniée en 2016 avec la sortie de macOS 11 Big Sur pour coïncider avec le passage d’Apple au nouveau système de fichiers APFS, mais elle est restée largement inchangée depuis 2007.

Il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit pour utiliser Time Machine, qui fait partie intégrante du système d’exploitation. Une fois que vous avez configuré Time Machine, le contenu du disque interne de votre Mac est sauvegardé dans un emplacement externe.

Les futures sauvegardes sont incrémentielles, ce qui signifie que seuls les changements (comme les fichiers nouveaux ou modifiés) seront copiés. Les sauvegardes suivantes prendront donc moins de temps. Il existe des moyens d’accélérer les sauvegardes Time Machine, par exemple en effectuant des sauvegardes plus fréquentes afin de copier moins de données à chaque fois.

Time Machine est un processus d’arrière-plan, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à votre disque de sauvegarde et vaquer à vos occupations pendant que votre Mac sauvegarde tout en arrière-plan.

Vous pouvez parcourir votre disque Time Machine pour retrouver des fichiers que vous avez peut-être supprimés depuis longtemps. Vous pouvez également choisir de restaurer un nouveau Mac à partir d’une sauvegarde Time Machine ou de restaurer votre Mac existant en cas de perte de données.

Ce dont vous avez besoin pour utiliser Time Machine

Vous n’avez besoin que de deux choses pour utiliser Time Machine. Le premier est le Mac que vous souhaitez sauvegarder et le second est une destination cible pour votre sauvegarde. En général, il s’agit d’un disque externe. Il est également possible d’utiliser des emplacements réseau tels qu’un autre Mac, des disques NAS ou même un Raspberry Pi pour vos sauvegardes Time Machine

Plus le disque est grand, plus vous pouvez stocker de fichiers et plus vous aurez accès à des sauvegardes historiques. Apple recommande un disque au moins 2x plus grand que le disque interne de votre Mac. Time Machine écrasera les fichiers les plus anciens lorsqu’il manquera d’espace.

Le type de disque et la vitesse de l’interface sont également à prendre en considération. Les disques durs sont bon marché, mais ils sont lents et susceptibles de tomber en panne. Les disques durs à semi-conducteurs sont plus rapides mais coûtent plus cher. L’interface que vous choisissez peut également avoir une incidence considérable sur la durée de vos sauvegardes ou sur le temps nécessaire à la restauration complète de votre Mac. Pour cette raison, je vous recommande d’éviter les vieux disques USB 2.0.

Il est possible d’utiliser un disque Time Machine pour stocker des fichiers et effectuer des sauvegardes en même temps. Pour ce faire, lancez l’Utilitaire de disque (sous le dossier Applications > Utilitaires) et sélectionnez votre disque dans la liste de gauche. Utilisez ensuite le bouton « Partition » pour créer des partitions de taille appropriée et les étiqueter en conséquence.

Le partitionnement d’un disque externe de cette manière signifie généralement que vous perdrez toutes les données qui se trouvent actuellement sur le disque. Procédez avec prudence !

Comment sauvegarder votre Mac avec Time Machine ?

Pour commencer à utiliser Time Machine, choisissez le disque que vous souhaitez utiliser et connectez-le à votre Mac.

Allez dans Réglages système > Général > Time Machine et cliquez sur « Ajouter un disque de sauvegarde » ou utilisez le bouton « + ». Sélectionnez votre disque cible (ou votre partition cible, si vous utilisez le même disque pour stocker des fichiers) lorsque vous y êtes invité. Il vous sera demandé si vous acceptez ou non que le disque soit effacé pour les besoins de la création d’une sauvegarde Time Machine. Considérez ceci comme votre dernier avertissement que vous perdrez tout ce qui se trouve sur le disque si vous continuez.

macOS va créer un nouveau disque de sauvegarde Time Machine. Une fois cette opération terminée, votre Mac commencera à tout sauvegarder. Soyez patient. Cela prendra du temps, car votre Mac devra copier tout le contenu de son disque sur votre disque cible.

Création d’une sauvegarde avec Time Machine sur macOS

Vous verrez l’état d’avancement de votre sauvegarde dans la section Time Machine des Réglages système. Vous pouvez également cliquer sur l’icône Time Machine dans la barre de menus en haut de l’écran pour afficher d’autres options.

Lorsque la sauvegarde est terminée, traitez votre disque Time Machine comme n’importe quel autre disque et éjectez-le en toute sécurité en cliquant sur l’icône « Éjecter » dans la barre latérale du Finder.

Effectuer de futures sauvegardes Time Machine

Par défaut, votre Mac devrait commencer à sauvegarder votre Mac chaque fois que vous connectez votre disque Time Machine. Vous ne devriez pas avoir à lancer manuellement la sauvegarde, il vous suffit de brancher le disque, de patienter et de l’éjecter lorsque vous avez terminé. Utilisez l’icône « Time Machine » dans la barre de menus pour voir la progression d’une sauvegarde, ou choisissez « Sauter cette sauvegarde » si vous le souhaitez.

Vous devriez essayer de sauvegarder votre Mac aussi souvent que possible (dans la limite du raisonnable). La plupart des gens se contentent d’une sauvegarde hebdomadaire. Votre Mac finira par vous demander de faire une sauvegarde Time Machine après quelques semaines, donc si vous êtes particulièrement distrait, vous pouvez compter sur cette notification pour vous rappeler à l’ordre.

Si vous gardez votre disque dur connecté en permanence, il effectuera une sauvegarde toutes les heures, sauf si vous en décidez autrement.

Configurer les options de Time Machine pour un meilleur contrôle

Dans le menu Paramètres système > Général > Time Machine, vous trouverez le bouton « Options ». Cliquez dessus et vous verrez des options pour la fréquence des sauvegardes (en supposant que votre disque soit toujours connecté) et pour savoir si les sauvegardes doivent se terminer lorsque votre Mac est sur batterie (si vous avez un MacBook).

Vous pourrez également exclure des emplacements à l’aide de la liste « Exclure des sauvegardes ». Cliquez sur le bouton « + » et naviguez jusqu’au dossier que vous ne souhaitez pas sauvegarder.

Par exemple, vous pouvez exclure les machines virtuelles (VM), et les applications installées sur ces VM. Cela permet d’économiser beaucoup d’espace pour les fichiers dont je n’ai pas besoin et les machines virtuelles que je supprime fréquemment.

Accès aux fichiers Time Machine

Time Machine vous permet de parcourir vos fichiers comme si vous remontiez dans le temps, d’où son nom. Pour ce faire, connectez d’abord votre disque Time Machine à votre Mac, puis lancez l’application « Time Machine » (dans le dossier Applications). Vous pouvez également utiliser l’icône Time Machine dans la barre de menus pour « Parcourir les sauvegardes Time Machine ».

Vous obtenez alors une timeline sur la droite de l’écran et une fenêtre du Finder au milieu. Remontez dans le temps et trouvez un fichier ou un dossier que vous souhaitez restaurer. Cliquez dessus, puis cliquez sur « Restaurer » pour remettre l’élément sur votre disque actuel.

Vous pouvez également parcourir votre disque Time Machine comme n’importe quel autre disque dur externe à l’aide du Finder en copiant et en collant les fichiers que vous souhaitez récupérer.

Restauration de votre Mac à partir d’une sauvegarde Time Machine

Si vous achetez un nouveau Mac ou si quelque chose arrive à votre Mac actuel, Time Machine facilite le retour à la normale. Lorsque vous allumez votre Mac pour la première fois (ou lorsque vous démarrez après avoir réinstallé macOS ou réinitialisé votre Mac aux réglages d’usine), vous pouvez choisir l’option de restauration à partir d’une sauvegarde Time Machine. Connectez votre disque, suivez les instructions et vous pouvez commencer à travailler.

Si vous avez déjà configuré le Mac en question, vous pouvez faire de même avec l’assistant de migration. Cette application se trouve dans le dossier Applications > Utilitaires. Connectez votre disque Time Machine, puis lancez Migration Assistant et sélectionnez « À partir d’un Mac, d’une sauvegarde Time Machine ou d’un disque de démarrage » lorsque l’on vous demande d’où vous voulez importer.

Sélectionnez votre disque Time Machine suivi d’une sauvegarde et suivez les instructions. Les modèles de Mac à processeur Intel peuvent accéder à cette option en utilisant le mode de récupération.

Pourquoi se préoccuper de Time Machine ?

Cela devrait être assez évident maintenant, mais Time Machine peut aider à prévenir la perte de données en copiant vos données sur un disque externe. Bien que macOS synchronise également le contenu de vos dossiers Documents et Bureau sur iCloud, cela ne remplace pas une sauvegarde Time Machine en bonne et due forme.

Time Machine est gratuit, il vous suffit de fournir un disque. Il fonctionne en mode natif avec votre Mac, ce qui signifie que macOS peut tout remettre à sa place si vous changez d’ordinateur ou si vous perdez vos données. Après la configuration initiale, il s’agit d’une solution de sauvegarde facile à mettre en place et à oublier.

La possibilité de parcourir l’ensemble de votre historique de sauvegarde est également pratique, au cas où vous supprimeriez un fichier que vous souhaiteriez récupérer par la suite.

Il existe des alternatives à Time Machine, mais je vous recommande de commencer par la solution d’Apple avant de passer à autre chose. Pendant que votre première sauvegarde se termine, pourquoi ne pas regarder si vos applications sont à jour ?