Mobile connecté : Copilot facilite la gestion de votre smartphone depuis votre PC

Microsoft a annoncé une mise à jour majeure de son application Mobile connecté, qui facilitera l’exécution de tâches courantes depuis un PC via Copilot.

Cette mise à jour permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages, régler des alarmes, ou encore localiser des lieux sur leur téléphone, sans avoir à toucher leur appareil.

Mobile connecté, anciennement connu sous le nom de Phone Plugin, bénéficie d’un nouveau design visuel plus moderne et d’une intégration plus poussée avec Copilot. L’objectif est clair : rendre les tâches du quotidien plus accessibles et fluides depuis un ordinateur.

Microsoft explique que cette mise à jour :

Améliore la productivité en permettant d’effectuer des actions courantes sur son téléphone directement depuis son PC

Permet d’accéder aux contacts et de communiquer sans toucher son smartphone

Utilise le langage naturel pour exécuter des commandes plus intuitivement

Comment utiliser Mobile connecté avec Copilot ?

Pour activer cette fonctionnalité, voici les étapes à suivre :.

Mettre à jour l’application Windows vers la version 1.24112.110.0 ou ultérieure Installer l’application « Lien avec Windows » sur son smartphone Android. Se connecter à son compte Microsoft. Activer Mobile connecté dans les paramètres de Copilot

Une fois configuré, l’application permettra d’effectuer des tâches courantes en langage naturel, directement depuis son PC.

Pas encore disponible sur la version Web de Copilot

Pour l’instant, Mobile connecté n’est pas encore disponible sur la version Web de Copilot, comme l’a remarqué Windows Latest. Microsoft n’a pas précisé de date pour son intégration, mais un document de support laisse entendre que cette fonctionnalité pourrait arriver bientôt via copilot.microsoft.com ou directement dans l’application Copilot.

Vers une meilleure connectivité entre les appareils Windows et Android

Avec cette mise à jour, Microsoft renforce l’intégration entre Windows et Android, en rendant plus fluide la gestion du smartphone depuis un PC. Cette initiative vise à offrir une alternative aux solutions d’Apple, qui permettent une continuité fluide entre iPhone et Mac.

Il reste à voir si Microsoft ira encore plus loin, notamment en intégrant Mobile connecté dans d’autres services comme Teams ou Outlook, et en offrant une prise en charge pour iOS à l’avenir.