Test du Xiaomi 14T Pro, le flagship killer qui n’a pas peur des grands

Vous vous souvenez du Xiaomi 14 Ultra ? Ce smartphone phare chinois ultra-premium méritait amplement son nom, avec un prix de lancement de 1 499 euros. Le Xiaomi 14 normal n’a pas amélioré la situation en matière de prix lorsqu’il a été lancé à l’échelle mondiale à 1 099 euros, de sorte que ces merveilleux smartphones phares étaient quelque peu limités par leur prix.

Voici le Xiaomi 14T Pro. Il est difficile de décrire la série T, mais on peut l’assimiler au OnePlus R ou au Galaxy FE. Il s’agit d’un produit phare réduit et abordable. Dans le cas du Xiaomi 14T Pro, la réduction n’a pas été trop radicale et, par conséquent, le smartphone est proposé à partir de 653 euros.

Voyons donc si le Xiaomi 14T Pro peut s’imposer face à la concurrence et gagner du terrain dans l’éternelle bataille pour la popularité de la technologie. À propos, la prochaine série phare de Xiaomi, le Xiaomi 15, lancé fin octobre 2024, en Chine, ce qui signifie que les appareils de la série T seront bientôt remplacés.

Dans la boîte, on retrouve :

Xiaomi 14T Pro

Câble USB Type-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Étui de protection

Informations de sécurité

Guide de démarrage rapide et carte de garantie

Xiaomi 14T Pro : design

Les smartphones se ressemblent beaucoup de nos jours, et il est difficile pour les fabricants de produire quelque chose de vraiment différent. Le Xiaomi 14T Pro ne s’éloigne pas trop de la philosophie générale du design de la série 14, mais ajoute quelques éléments vraiment intéressants.

Xiaomi a opté pour un cadre en alliage d’aluminium et un dos en verre dépoli d’aspect métallique. Le résultat final est un smartphone qui semble fait de Liquid Metal. Très cool. Cela s’applique aux variantes de couleur Bleu Titane et Gris Titane, tandis que le Noir Titane est plus traditionnel et perd la réminiscence du métal.

En ce qui concerne les éléments de conception, la bosse de la caméra au dos est carrée et positionnée dans le coin supérieur gauche, logeant 4 anneaux d’appareil photo symétriques. Les côtés du smartphone sont relativement plats et la vitre arrière est légèrement incurvée, ce qui donne une sensation agréable et confortable lorsque l’on tient l’appareil en main.

Adieu le chargeur dans la boîte

Un autre élément de design notable est le bouton d’alimentation texturé, qui a l’air et donne l’impression d’être de qualité supérieure. Le design général du Xiaomi 14T Pro est très agréable, et l’appareil est relativement compact et léger.

Mauvaise nouvelle. Xiaomi a rejoint le club des fabricants qui n’ont pas de chargeur dans la boîte. Nous avions l’habitude de faire l’éloge de la marque pour ses somptueuses boîtes de vente au détail, mais ce n’est plus le cas. Cela dit, la boîte contient une coque arrière en silicone et une protection d’écran pré-appliquée, ce qui est plus que ce que l’on trouve habituellement chez d’autres marques phares plus populaires.

Xiaomi 14T Pro : écran

L’écran du Xiaomi 14T Pro mérite l’attention, car il affiche des caractéristiques impressionnantes. Il s’agit d’un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 x 1220 pixels (446 ppp), une reproduction des couleurs sur 12 bits, Dolby Vision, HDR10+, une gradation par modulation de largeur d’impulsion de 3840 Hz et un taux de rafraîchissement dynamique pouvant aller jusqu’à 144 Hz.

Xiaomi annonce également une luminosité maximale de 4 000 nits et un rapport écran/corps de 93,3 %.

Il est évident que Xiaomi a opté pour un très beau panneau AMOLED avec une grande précision des couleurs, de la température et une luminosité maximale respectable d’environ 1 000 nits. Si l’on ajoute le taux de rafraîchissement de 144 Hz, le téléphone est au moins au niveau de ses concurrents.

Un capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et fonctionne de manière assez rapide et précise.Vous pouvez également enregistrer votre visage pour utiliser la reconnaissance faciale, mais elle n’utilise qu’une photo et n’est donc pas aussi sûre.

Xiaomi 14T Pro : performances

Nous avons un nouvel acteur sur la scène du silicium, ou du moins un nouvel acteur pour le grand public. MediaTek a travaillé dur au cours des deux dernières années pour donner du fil à retordre à Qualcomm, et on peut dire avec certitude qu’avec le Dimensity 9300+, la société a réussi à le faire.

Ce chipset est absolument au même niveau que le Snapdragon 8 Gen 3 et surpasse même le Apple A17 Pro de l’année dernière en termes de performances GPU. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que sous charge, la puce fonctionne très bien, sans baisse majeure de performance. Le téléphone est livré avec une configuration de mémoire de base de 12/256 Go, et vous pouvez aller jusqu’à 1 To de stockage.

Inutile de dire que le Xiaomi 14T Pro fonctionne de manière fluide et sans effort au quotidien, et qu’il y a plusieurs améliorations de l’interface utilisateur pour le rendre encore plus rapide (comme la vitesse d’animation).

Qualité audio et haptique

Le smartphone est livré avec un support audio sans fil haute résolution et Dolby Atmos, et en général, la qualité des haut-parleurs est bonne. Le Xiaomi 14T Pro est suffisamment fort, et il n’y a pas de distorsion harmonique, même au volume maximum. Le son est un peu compressé, mais on ne le remarque que dans les comparaisons directes.

Les sensations haptiques sont très précises, mais un peu trop faibles. Vous pouvez régler l’intensité via un curseur, mais même au maximum, les vibrations ne sont pas particulièrement fortes. Inutile de préciser qu’il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm.

Xiaomi 14T Pro : logiciel

En ce qui concerne l’interface utilisateur, le smartphone utilise Android 14 comme base et l’interface HyperOS, propriété de Xiaomi, par-dessus. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses ; vous pouvez donner à l’appareil l’aspect d’un Android classique ou opter pour une expérience plus proche d’iOS.

À l’ère de l’IA, nous ne pouvons tout simplement pas ignorer les astuces logicielles offertes par ce smartphone. Xiaomi a décidé de s’associer à Google et de prendre le train Gemini en marche plutôt que de développer sa propre IA à partir de zéro. Vous avez accès à la recherche, à Gemini, à l’édition d’images AI, aux notes AI et à l’enregistreur AI avec traduction en temps réel, identification du locuteur, génération de résumés, et plus encore.

Le Xiaomi 14T Pro est livré avec 4 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité, ce qui n’est pas aussi robuste que les sept ans offerts par Google et Samsung, mais reste tout à fait décent.

Xiaomi 14T Pro : caméras

Le Xiaomi 14T Pro emprunte sa caméra principale directement au Xiaomi 14, ce qui est une bonne chose. Il s’agit d’un capteur LightFusion 900 de 50 mégapixels (un OmniVision OV50H rebaptisé) sous un objectif à ouverture f/1,6. Le capteur a une taille de 1/1,3 » avec des pixels de 1,2 µm, ou l’équivalent de 2,4 µm lorsque les pixels sont regroupés.

Le téléobjectif est à nouveau de 50 mégapixels avec une longueur focale équivalente à 60 mm ; il n’y a pas de système de périscope ici, et le zoom résultant est de 2,6x par rapport à l’appareil photo principal. Enfin, l’ultra-large est le même que celui du Xiaomi 13T Pro, ce qui est un peu décevant — une caméra de 12 mégapixels, à ouverture f/2.2 sans autofocus et une longueur focale équivalente de 15 mm.

Il est temps de présenter quelques échantillons.

Des photos excellentes dans de bonnes conditions

Sans surprise, les photos prises à la lumière du jour avec l’appareil photo principal sont excellentes, tout comme celles prises avec le Xiaomi 14. Le niveau de détail est bon et la plage dynamique est assez large. La balance des blancs est également assez proche de la neutralité ; les couleurs sont légèrement plus saturées, mais c’est un crime que la plupart des smartphones sont coupables de commettre.

Dans l’obscurité, les choses commencent à se gâter. Dans des conditions de faible luminosité, le téléphone décidera d’activer le mode nuit et d’empiler certaines images pour faire ressortir plus de détails ou de laisser la scène dans l’obscurité.

Dans l’ensemble, même dans des conditions d’éclairage difficiles avec de nombreuses sources de lumière artificielle, le Xiaomi 14T Pro parvient à produire des images décentes.

La caméra principale du Xiaomi 14T Pro peut enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, ce qui est encore excessif. La bonne nouvelle, c’est que les vidéos 4K sont vraiment belles, avec une large plage dynamique, une bonne reproduction des couleurs et des détails nets.

Selfies

L’appareil photo pour selfie de 32 mégapixels ne dispose pas d’autofocus et il n’y a pas grand-chose à faire en termes de réglages, seulement un mode d’embellissement qui rend les images encore moins naturelles. Si vous laissez les choses en l’état, vous obtiendrez un cliché décent, mais rien d’exceptionnel. Les images de 32 mégapixels ne sont pas pixellisées et vous bénéficiez de la pleine résolution, mais il est amusant de constater que cela ne se traduit pas par des détails ou une netteté extraordinaires.

Xiaomi 14T Pro : autonomie

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, ce qui est une capacité décente. Des concurrents directs comme le Galaxy S24 et l’iPhone 16 en ont moins, tandis que d’autres modèles parviennent à en avoir plus. Ce qui compte en fin de compte, c’est l’autonomie de la batterie.

En regardant les résultats des tests de batterie, il est évident que le nouveau Dimensity 9300+ est très efficace, et une partie de cette efficacité peut probablement être attribuée à l’écran LTPO du Xiaomi 14T Pro. Plus de 20 heures de navigation constante sur le Web placent le smartphone près de la tête de la liste des smartphones les plus endurants, et les résultats du streaming vidéo et des jeux en 3D sont tout aussi impressionnants.

En ce qui concerne la charge, le Xiaomi 14T Pro est une bête ! Le smartphone peut se recharger de 0 à 100 % en seulement 23 minutes (très proche des 19 minutes annoncées), mais il y a une mise en garde à ce sujet. Vous devez acheter le chargeur rapide de 120 W de Xiaomi pour pouvoir atteindre ces vitesses de charge.

Il en va de même pour le chargement sans fil : le téléphone peut se charger sans fil jusqu’à 50 W, et si vous disposez de la technologie propriétaire, vous pouvez remplir la batterie sans fil en une heure environ.

Xiaomi 14T Pro : verdict

Voilà, c’est fait ! Le Xiaomi 14T Pro est une excellente alternative aux smartphones phares les plus populaires. Il pourrait être meilleur que l’iPhone 16, mais rappelez-vous il devrait être vite remplacé. Devriez-vous envisager d’investir votre argent durement gagné dans un téléphone Xiaomi ? Absolument.

Le smartphone m’a impressionné avec son nouveau et puissant chipset Dimensity 9300+, sa grande autonomie et son chargement ultra-rapide. L’écran est lumineux, précis et rapide (il peut aller jusqu’à 144 Hz — prenez note, Apple !), et le design est également très élégant.

C’est l’un des meilleurs smartphones Android de fin 2024, et à 616 euros, on peut presque dire qu’il est abordable.