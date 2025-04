Le Snapdragon 8 Elite 2 promet des performances records : 3,8 millions sur AnTuTu !

Qualcomm s’apprête à révolutionner le marché des smartphones Android avec son prochain processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite 2. Les premières fuites suggèrent des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Elite.

Le Snapdragon 8 Elite 2 (modèle SM8850) devrait être fabriqué selon le procédé 3 nm N3P de TSMC, offrant une efficacité accrue. Il adopterait une configuration de 2 cœurs principaux et 6 cœurs de performance, similaire à celle du Snapdragon 8 Elite, mais basé sur l’architecture ArmV9. Cette transition vers ArmV9 est significative, car elle intègre les extensions SME1 et SVE2, améliorant les capacités en apprentissage automatique et en photographie computationnelle.

Le processeur serait équipé du nouveau GPU Adreno 840, dont la fréquence d’horloge atteindrait 1,35 GHz, contre 1,1 GHz pour le précédent Adreno 830. Cette augmentation devrait se traduire par des performances graphiques nettement supérieures, bénéfiques pour les jeux et les applications gourmandes en ressources visuelles.

Résultats des benchmarks du Snapdragon 8 Elite 2

Les premiers résultats de benchmarks sont impressionnants. Selon les informations divulguées, le Snapdragon 8 Elite 2 aurait atteint un score de 3,8 millions de points sur AnTuTu, soit une amélioration de plus de 30 % par rapport aux meilleurs scores enregistrés par le Snapdragon 8 Elite en mars 2025.

Plus précisément, les performances monocœur afficheraient une augmentation de 25 %, avec un score de 4 000 points, tandis que les performances multicœurs augmenteraient de 20 %, atteignant 13 000 points.

Implications pour les smartphones à venir

Ces avancées laissent présager des smartphones Android plus puissants et réactifs. Le Snapdragon 8 Elite 2 devrait équiper les flagships de 2026, avec une annonce officielle attendue entre octobre et novembre 2025. Des marques telles que Samsung pourraient intégrer ce processeur dans leurs futurs modèles, comme le Galaxy S26 prévu au début de l’année prochaine.

En résumé, le Snapdragon 8 Elite 2 s’annonce comme une avancée majeure dans le domaine des processeurs mobiles, promettant des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée pour les prochains smartphones Android.