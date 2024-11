Accueil » Bose acquiert McIntosh Group : L’audio de luxe et l’automobile révolutionnés ?

Dans une annonce qui secoue le monde de l’audio, Bose a révélé l’acquisition de McIntosh Group, l’entreprise derrière des marques prestigieuses comme McIntosh, Sonus faber, et Sumiko Phono Cartridges.

Ce mouvement stratégique marque une volonté de Bose d’infuser son expertise technologique dans l’univers de l’audio haut de gamme et de luxe, tout en renforçant sa position dans le secteur automobile. Les détails financiers de cette transaction n’ont pas été divulgués.

Bose, reconnu pour ses casques à réduction de bruit et ses systèmes audio embarqués, s’associe à des marques légendaires. McIntosh, connu pour ses amplificateurs et enceintes emblématiques, et Sonus faber, réputé pour ses enceintes artisanales italiennes, continueront de produire leurs équipements haut de gamme.

Selon Lila Snyder, PDG de Bose : « Maintenant que McIntosh Group fait partie de notre portefeuille, nous pouvons explorer de nouvelles façons d’apporter la musique à la vie — à la maison, en déplacement et dans la voiture ».

De son côté, Daniel Pidgeon, PDG de McIntosh Group, a souligné : « Accéder à l’expertise de Bose en tant que pionnier de l’audio automobile va accélérer notre présence et nous permettre de livrer des solutions à la hauteur de nos standards ».

Un partenariat Bose et McIntosh Group qui redéfinit l’audio automobile

L’acquisition s’oriente initialement vers le secteur automobile. Bose prévoit de combiner ses 40 ans d’expertise en audio embarqué avec les performances et le design haut de gamme de McIntosh. L’objectif ? Créer des expériences sonores immersives et authentiques dans les voitures.

Dans l’industrie automobile, les formats immersifs, tels que Dolby Atmos gagnent en popularité. Mercedes et Lucid ont récemment intégré des systèmes compatibles Atmos, tandis que Rivian propose Dolby Atmos Music via Apple Music. Bose, fort de ses partenariats avec Nissan, Mazda, Cadillac, et Porsche, n’est pas étranger à ce secteur. Sa technologie Immersive Audio promet une spatialisation sonore avancée, même à partir de sources stéréo.

De son côté, McIntosh a déjà collaboré avec Jeep pour équiper le Grand Wagoneer d’un système audio premium. Quant à Sonus faber, ses systèmes ornent des véhicules de prestige comme Lamborghini, Maserati et Pagani.

Un avenir prometteur pour les audiophiles

Pour les fidèles de McIntosh et Sonus faber, une question demeure : ces marques conserveront-elles leur identité ? Bose a confirmé que McIntosh et Sonus faber continueront de se concentrer sur leurs produits phares, notamment les amplificateurs, enceintes, et platines vinyles.

Pendant ce temps, Bose poursuivra ses activités dans ses secteurs traditionnels : casques, enceintes, barres de son, audio embarqué, annulation de bruit et audio immersif.

Un tournant pour l’industrie audio

Avec cette acquisition, Bose renforce sa position dans l’audio de luxe et l’innovation technologique. Ce partenariat entre deux géants américains promet de transformer la manière dont nous vivons la musique, que ce soit à la maison, en déplacement, ou sur la route.

L’union des expertises de Bose et McIntosh Group ouvre la voie à des solutions audio inédites et souligne une ambition commune : offrir des expériences musicales inégalées, accessibles à tous.