Test du XGIMI MoGo 3 Pro : Le projecteur portable qui a tout pour plaire

Vous cherchez un vidéoprojecteur portable avec Netflix intégré ? Le XGIMI MoGo 3 Pro pourrait bien être la solution idéale. XGIMI a fait ses preuves en matière de projecteurs portables, et le MoGo 2 Pro de l’année dernière offrait un design élégant, des niveaux de luminosité accrus et un son exceptionnel. La marque s’appuie sur cette base avec le MoGo 3 Pro, qui présente des améliorations notables par rapport à son prédécesseur.

La MoGo 3 Pro est plus lumineux (jusqu’à 450 lumens) et dispose de deux haut-parleurs de 5 W, tout en conservant le même poids que le MoGo 2 Pro. XGIMI a revu le design de cette génération, et le projecteur a un aspect beaucoup plus haut de gamme, et dispose d’un système de pivotement unique qui le rend facile à installer et à utiliser.

La plus grande nouveauté est l’intégration de Netflix ; XGIMI offre désormais à Google TV un client Netflix natif, et il n’est plus nécessaire de recourir à une solution de contournement pour utiliser le service de streaming. Rien que pour cela, ce projecteur mérite d’être recommandé par rapport au MoGo 2 Pro et même au Halo+, et il y a beaucoup d’autres améliorations proposées.

XGIMI a dévoilé le MoGo 3 Pro à l’IFA 2024, et le projecteur est désormais disponible sur Amazon au prix de 449 euros ainsi que sur le site de la marque. Le prix est identique à celui du MoGo 2 Pro, et XGIMI offre l’accessoire Creative Optical Filter avec toutes les commandes, d’une valeur de 49 euros. Si vous avez l’intention d’utiliser le projecteur à la maison et que vous souhaitez un support qui fasse également office de chargeur, vous pouvez obtenir le MoGo 3 Pro avec le PowerBase Stand pour 499 euros.

XGIMI redouble d’efforts en matière d’accessoires cette année et propose un étui de transport qui coûte 69 euros de plus. L’étui est en similicuir avec une doublure en daim et il permet de bien fixer le MoGo 3 Pro.

Le XGIMI MoGo 3 Pro est livré avec les éléments suivants dans la boîte :

Projecteur XGIMI MoGo 3 Pro

Télécommande

Filtre optique créatif (optionnel)

Adaptateur d’alimentation

2 piles AAA

Manuel de l’utilisateur

Carte de garantie

XGIMI Mogo 3 Pro : design

Le design du MoGo 3 Pro est une refonte complète par rapport à son prédécesseur, lui donnant une apparence plus haut de gamme et une meilleure ergonomie. Il s’agit plutôt d’une réimagination fondamentale de ce à quoi un projecteur portable devrait ressembler, et le châssis cylindrique rend le MoGo 3 Pro encore plus élégant tout en augmentant sa portabilité.

Dès que j’ai déballé le MoGo 3 Pro, j’ai été immédiatement impressionné par son design élégant et moderne. La qualité de fabrication est exceptionnelle, avec une forme compacte et cylindrique qui lui confère un aspect unique et haut de gamme.

Le design se compose de deux parties : la base abrite les deux haut-parleurs audio de 5 W, tandis que le matériel de projection, les ports et le système de refroidissement actif sont situés en haut.

Avec un poids de seulement 1,1 kg, il est extrêmement léger et portable, ce qui permet de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre ou de l’emmener à l’extérieur. Le projecteur est livré avec un pied réglable à 130 degrés, qui permet de le positionner facilement sur différentes surfaces. En outre, les pieds caoutchoutés garantissent un positionnement stable, ce qui est très utile lorsque vous devez constamment l’ajuster pour obtenir le meilleur angle de vue.

J’ai beaucoup apprécié l’intégration transparente de l’entrée d’alimentation Type-C, qui apporte un confort moderne. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a pas de batterie interne, vous devrez donc utiliser l’adaptateur fourni ou le support PowerBase en option si vous souhaitez un fonctionnement véritablement portable et alimenté par batterie.

Le support PowerBase est fantastique, solide et pratique, et offre jusqu’à 2,5 heures d’autonomie supplémentaire.

XGIMI MoGo 3 Pro : configuration

L’installation du Mogo 3 Pro a été un jeu d’enfant. Le projecteur fonctionne sur Google TV, ce qui simplifie considérablement l’expérience. Après l’avoir mis sous tension, j’ai été invité à connecter mon compte Google et, en quelques minutes, j’ai eu accès à Netflix, YouTube, Prime Video et bien plus encore.

L’appareil est livré avec une télécommande dotée de touches directes pour les services de streaming les plus populaires, ce qui rend la navigation incroyablement facile. J’ai trouvé que la qualité de fabrication de la télécommande était excellente, les boutons étant tactiles et réactifs.

Le MoGo 3 Pro est doté d’une fonction de mise au point automatique et de correction automatique du trapèze, qui permet d’ajuster automatiquement la netteté et l’alignement de l’image, même si la configuration n’est pas parfaite. Il est également équipé de la technologie ISA 2.0, qui permet d’éviter les obstacles et d’aligner l’écran de manière intelligente, en veillant à ce que l’image s’adapte aux objets contournant l’écran, tels que les meubles ou les plantes.

XGIMI MoGo 3 Pro : caractéristiques et connectivité

Comme mentionné ci-dessus, le MoGo 3 Pro ne possède pas de batterie intégrée, et vous devrez l’alimenter via une prise murale ou une batterie externe. XGIMI fournit un chargeur PD USB standard de 65 W dans la boîte, mais vous pouvez utiliser le vôtre. Toute batterie externe ou station d’alimentation délivrant une puissance de 65 W via la norme PD convient également.

En raison de la conception intégrée, il n’y a pas beaucoup de ports ; il y a un Micro HDMI et un port USB-A sur le côté, et c’est à peu près tout. Le projecteur dispose d’un port USB-C en bas du support, et le seul contrôle physique est le bouton d’alimentation. Il y a un ventilateur à l’arrière qui fait un bon travail pour refroidir l’unité, et il n’est pas audible dans une utilisation régulière.

Le MoGo 3 Pro partage le même matériel que le Halo+ ; il est équipé d’un processeur Arm Cortex A53 quadricœur cadencé à 1,3 GHz. Il y a 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, et vous avez un Mali-G52 avec un seul cœur de shader. Le projecteur se double d’un haut-parleur Bluetooth classique, et les deux haut-parleurs de 5 W sont assez puissants. Le design à 360 degrés fait la différence dans ce domaine, et il n’y a pas beaucoup de distorsion même avec un volume élevé.

En ce qui concerne la connectivité, vous disposez du Wi-Fi ac et du Bluetooth 5.1, et bien qu’il n’y ait pas de Wi-Fi 6, je n’ai eu aucun problème à me connecter à mon réseau local et à diffuser du contenu en continu.

XGIMI MoGo 3 Pro : qualité de projection

Passons maintenant à la caractéristique principale : la qualité de la projection. Le MoGo 3 Pro offre une résolution native de 1080p, qui, associée à une luminosité de 450 lumens ISO, est suffisante pour la plupart des visionnages occasionnels.

Cependant, comme pour tout projecteur, les performances sont meilleures dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité. Dans les environnements bien éclairés, la qualité de l’image diminue et la luminosité devient nettement moins efficace. Si vous êtes quelqu’un qui regarde des contenus dans des espaces faiblement éclairés ou sombres, ce projecteur vous servira bien, mais si vous espérez une utilisation de jour sans rideaux occultants, vous risquez de trouver la luminosité un peu décevante.

Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est la précision des couleurs. Le projecteur couvre jusqu’à 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et produit des couleurs éclatantes et réalistes, que vous regardiez un film ou jouiez à des jeux. Pour un projecteur portable, la clarté et la reproduction des couleurs sont impressionnantes, en particulier lors de la diffusion de contenu en HD.

En ce qui concerne l’audio, le MoGo 3 Pro est équipé de deux haut-parleurs Harman Kardon de 5W, et je dois dire que la qualité du son a dépassé mes attentes. Pour un projecteur portable, les haut-parleurs offrent un son riche et immersif qui remplit facilement une pièce de taille petite à moyenne.

Que je regarde des films d’action ou que j’écoute de la musique, le son est clair et les basses correctes. Il n’est pas nécessaire de l’associer à des haut-parleurs externes dans l’immédiat, ce qui est un grand avantage pour sa portabilité.

Le projecteur prend également en charge le mode lumière ambiante qui transforme le projecteur en enceinte Bluetooth avec des effets de lumière personnalisables, créant une atmosphère détendue et ajoutant une touche décorative. Cependant, ce mode me semble un peu gadget.

XGIMI MoGo 3 Pro : accessoires

XGIMI a fait un excellent travail en proposant des accessoires supplémentaires pour compléter le Mogo 3 Pro. J’ai testé le support trépied et le support PowerBase, et les deux étaient de solides options. Le trépied est parfait pour placer le projecteur à différentes hauteurs, tandis que le support PowerBase améliore la portabilité grâce à sa batterie intégrée. Les deux accessoires sont robustes et bien conçus, ce que j’ai vraiment apprécié lors de mes tests.

Le filtre optique créatif est un accessoire que je n’ai pas vraiment utilisé. Bien qu’il promette de créer une expérience plus immersive en élargissant la projection et en ajoutant des effets visuels intéressants, je l’ai trouvé quelque peu décevant. Cela peut être dû à l’espace limité de ma pièce, donc peut-être qu’avec une installation plus grande, il pourrait avoir plus d’impact. Néanmoins, l’expérience principale du projecteur ne repose pas sur cet accessoire, qui n’a donc pas nui à ma satisfaction générale

XGIMI Mogo 3 Pro : verdict

Au cours du test, j’ai utilisé le Mogo 3 Pro pour une variété d’objectifs, des soirées cinéma aux jeux occasionnels. Dans tous les cas, la performance a été admirable. L’interface Google TV est fluide et facile à naviguer, la qualité de l’image est claire et nette, et le son est plus qu’adéquat pour sa taille.

Bien qu’il ne s’agisse pas du projecteur le plus lumineux du marché, il tient la route dans des conditions de faible luminosité, et son format compact en fait un appareil de divertissement véritablement portable. J’ai également apprécié le fait que le projecteur fonctionne silencieusement. Cela rend l’expérience de visionnage d’autant plus agréable, en particulier dans les environnements plus calmes.

En conclusion, le XGIMI Mogo 3 Pro offre un excellent rapport qualité-prix, en particulier si vous recherchez un projecteur portable capable de répondre à un large éventail de besoins en matière de divertissement. Il est bien construit, facile à installer et offre une excellente qualité d’image et de son pour une utilisation occasionnelle.

S’il ne rivalise pas avec les projecteurs haut de gamme en termes de luminosité, sa portabilité, l’intégration de Google TV et les haut-parleurs Harman Kardon en font un appareil polyvalent et agréable à utiliser. Si vous envisagez d’acheter un projecteur portable pour la maison ou pour les voyages, le Mogo 3 Pro vaut vraiment la peine d’être examiné.