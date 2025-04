Galaxy Watch 8 : Samsung prépare sa prochaine montre connectée

Samsung prépare activement le lancement de sa prochaine montre connectée, la Galaxy Watch 8, prévu pour juillet ou août 2025. Des indices récents, notamment la découverte de firmwares de test, confirment le développement de ce nouveau modèle. Les variantes Bluetooth portent les numéros de modèle SM-L320 et SM-L330, tandis que les versions LTE américaines sont identifiées par SM-L325U et SM-L335U.

Ces numéros de modèle suivent la nomenclature habituelle de Samsung, suggérant que la Galaxy Watch 8 sera disponible en différentes tailles et configurations, similaires aux modèles précédents. Bien que les spécifications détaillées restent inconnues, on peut anticiper des améliorations en termes de suivi de santé et de fonctionnalités basées sur l’IA, dans la continuité des avancées introduites avec la Galaxy Watch 7. Des détails supplémentaires devraient émerger à l’approche du lancement.

Par ailleurs, une version « Classic » de la Galaxy Watch 8 pourrait faire son retour, avec une bague rotative, selon des informations repérées dans la base de données de la GSMA. Un appareil portant le numéro de modèle SM-L505U et le nom « Galaxy Watch 8 Classic » y a été identifié, renforçant cette hypothèse.

Galaxy Watch 8, un lancement aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Flip 7

Samsung pourrait dévoiler la Galaxy Watch 8 aux côtés de ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, lors de son événement annuel Unpacked. Cette sortie s’inscrirait dans la stratégie de l’entreprise visant à enrichir son écosystème de produits connectés.

En attendant des informations officielles, ces fuites alimentent les attentes autour de la Galaxy Watch 8, qui pourrait bien s’imposer comme une référence sur le marché des montres connectées en 2025.