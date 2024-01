Tests du Apple Vision Pro : entre éloges technologiques et hésitations pratiques

Les livraisons du premier casque de réalité mixte d’Apple, le Apple Vision Pro, devraient débuter le 2 février 2024, soit dans 2 jours. Cependant, plusieurs critiques techniques du monde entier qui ont eu un accès anticipé à l’appareil viennent de commencer à publier leurs commentaires sur ce produit Apple.

La majorité des commentaires sur le Vision Pro donnent une image très positive de l’appareil, principalement grâce au large éventail de technologies incroyables qu’Apple a intégré à l’appareil.

Si le Vision Pro est l’un des nouveaux produits électroniques grand public les plus excitants, la plupart de ces commentaires mettent également en lumière certains des problèmes majeurs que les utilisateurs peuvent rencontrer s’ils envisagent d’utiliser le Vision Pro de manière régulière.

Pour de nombreux utilisateurs ayant l’intention d’en acheter un, ces problèmes pourraient être suffisamment importants pour constituer un obstacle à l’achat.

Si la perspective de mettre la main sur le casque de réalité mixte d’Apple vous a enthousiasmé, examinons de plus près les principaux avantages et inconvénients du Vision Pro afin que les passionnés puissent acheter ce casque de plus de 3 500 dollars en toute connaissance de cause.

Quel est le niveau de confort du Vision Pro ?

Doté d’écrans très nets et d’un processeur M2 complet que l’on trouve habituellement dans les Mac, le Vision Pro est à la hauteur des performances attendues des appareils Apple. Il dispose d’un App Store dédié aux applications Vision Pro et permet d’installer plus d’un million d’applications iPhone ou iPad. En outre, les utilisateurs peuvent coupler l’appareil à leur Mac de manière transparente, en tirant parti d’un écran virtuel 4K à l’intérieur des lunettes.

Apple a consacré une grande partie de son budget à faire en sorte que le Vision Pro soit aussi confortable à porter que possible. Cependant, avec un poids compris entre 600 et 650 grammes, les premiers commentaires, comme ceux de Digital Trends, confirment que le port de l’appareil pendant de longues heures n’est pas l’expérience la plus confortable. En fait, le Vision Pro est plus lourd que la plupart des autres casques VR actuellement en vente, à l’exception du Meta Quest Pro.

Apple, apparemment consciente de ce problème, a tenté d’y remédier en incluant une bande Dual Loop dans l’emballage. Cette bande, bien qu’elle n’ait pas l’air aussi cool que la bande Solo Knit plus connue, vous permet de porter le Vision Pro autour du haut de votre tête, ce qui rend son poids moins évident. Cependant, vous devrez faire face au fait que ce bandeau finira presque certainement par ruiner votre coiffure, selon The Verge. Même avec le Dual Loop Band, le poids du Vision Pro finit par se faire sentir.

Un autre problème souligné par de nombreux commentaires concerne la chaleur générée par le Vision Pro. Les auteurs décrivent une chaleur inconfortable qui s’accumule à l’intérieur du casque, pouvant entraîner une transpiration gênante, voire des vertiges. Cela pourrait limiter considérablement le temps de jeu, en particulier dans les environnements chauds.

Défis technologiques auxquels est confronté le Vision Pro

Le Vision Pro d’Apple souffre de la plupart des problèmes classiques que l’on peut attendre d’un produit technologique de première génération. L’un des principaux problèmes soulevés par les évaluateurs concerne la fonction passthrough, qui est sans doute la meilleure actuellement disponible sur un casque de réalité mixte. Cette fonction permet aux utilisateurs de voir ce qui les entoure sans avoir à retirer le casque.

Cependant, plusieurs critiques soulignent que, bien qu’elle soit la meilleure de sa catégorie, l’expérience du passthrough sur le Vision Pro est quelque peu incohérente. Cela s’ajoute à des pépins, à une latence et à un manque de clarté, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ce qui soulève des inquiétudes quant à la possibilité d’utiliser le casque pour des applications de réalité augmentée dans le monde réel.

L’article de The Verge attire l’attention sur la nature inachevée de l’interface utilisateur. Il y a également des cas de décalage et des blocages occasionnels pendant la navigation, qui diminuent l’expérience globale de l’utilisateur. Scott Stein, de CNET, a également souligné le caractère limité de l’écosystème de contenu disponible pour le Vision Pro à l’heure actuelle.

Joanna Stern, du Wall Street Journal, a courageusement tenté d’utiliser le Vision Pro pendant 24 heures. Bien qu’elle ait trouvé plusieurs cas d’utilisation intéressants, notamment en cuisinant, il est rapidement devenu évident que le Vision Pro a encore du temps devant lui avant de devenir un outil de travail sérieux. La saisie de texte à l’aide du clavier virtuel, par exemple, est une expérience frustrante que même Apple n’a pas pu résoudre, ce qui justifie presque toujours l’utilisation d’un clavier physique.

Faut-il acheter l’Apple Vision Pro ?

Au-delà des merveilles technologiques et des difficultés soulignées par les premiers critiques, le Vision Pro confronte les acheteurs potentiels à un autre élément important : son prix élevé. Alors que l’appareil s’apprête à être commercialisé, son coût devient un facteur déterminant dans le processus de décision.

Apple propose le Vision Pro en trois variantes de stockage. Le prix le plus bas est celui de la variante 256 Go, qui démarre à 3 500 dollars. Si vous n’avez pas peur de dépenser plus, vous pouvez également opter pour les variantes 512 Go (3 700 dollars) et 1 To (3 900 dollars).

L’investissement substantiel nécessaire à l’achat de la Vision Pro soulève des questions pertinentes sur la proposition de valeur globale pour les consommateurs. Avec les problèmes signalés dans la fonctionnalité passthrough, une interface utilisateur inachevée et un écosystème de contenu limité, le prix élevé peut faire réfléchir même les plus fervents fans d’Apple.

Cela étant dit, si vous êtes prêt à accepter les premiers problèmes et que vous n’avez pas peur de dépenser 3 000 dollars pour une technologie de pointe, il pourrait s’agir d’un investissement intéressant dans la tentative ambitieuse d’Apple d’offrir une réalité mixte axée sur la productivité.

Les analystes estiment qu’il aura un impact significatif sur le marché ; la société devrait vendre 400 000 appareils au cours de la première année et générer un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars.