Migrer de Google à Proton : e-mails, mots de passe, fichiers, le guide étape par étape

Google Workspace n’est plus ce qu’il était. Entre une interface devenue lourde et des préoccupations croissantes en matière de confidentialité, de plus en plus d’utilisateurs cherchent des alternatives plus respectueuses de leur vie privée. Proton se présente comme une excellente solution, offrant un ensemble d’applications sécurisées pour l’e-mail, le stockage de fichiers, la gestion des mots de passe et même les photos.

Si vous êtes prêt à quitter l’écosystème Google, voici un guide détaillé pour migrer votre compte Google vers Proton étape par étape.

1. Migrer votre messagerie vers Proton Mail

La première étape pour quitter Google consiste à transférer vos e-mails, contacts et événements de calendrier vers Proton Mail. Heureusement, Proton facilite cette transition avec son outil Easy Switch.

Dans Proton Mail, cliquez sur vos initiales en haut à droite, puis accédez aux Paramètres. Ensuite, sélectionnez « Importer via Easy Switch ».

Vous aurez ici deux choix :

Activer le transfert automatique d’e-mails : Si vous souhaitez continuer à recevoir les messages envoyés à votre ancienne adresse Gmail, activez l’option de redirection et suivez les instructions. Importer vos anciens e-mails et contacts : Cliquez sur « Importer des messages », sélectionnez Gmail, puis suivez les étapes pour autoriser Proton à récupérer vos e-mails, contacts et événements de calendrier.

Proton vous permet aussi de choisir comment organiser ces e-mails. Prenez le temps de bien attribuer des libellés pour éviter un classement fastidieux après l’importation.

2. Passer à Proton Pass pour gérer vos mots de passe

Une fois votre messagerie transférée, il est essentiel de migrer vos mots de passe vers Proton Pass, le gestionnaire sécurisé de Proton.

Exporter vos mots de passe depuis Chrome

Ouvrez Google Chrome et accédez aux Paramètres > Gestionnaire de mots de passe. Cliquez sur « Exporter les mots de passe », ce qui générera un fichier CSV contenant toutes vos informations. Sauvegardez ce fichier en lieu sûr, car il contient tous vos mots de passe en clair.

Importer les mots de passe dans Proton Pass

Connectez-vous à Proton Pass via l’application ou le site web. Cliquez sur l’icône des paramètres (⚙️) et sélectionnez « Importer ». Sélectionnez Google Chrome comme source d’importation. Faites glisser votre fichier CSV dans l’interface pour lancer l’importation.

N’oubliez pas de supprimer définitivement le fichier CSV une fois l’importation terminée, afin d’éviter toute faille de sécurité.

3. Remplacer Google Drive par Proton Drive

Proton Drive est une alternative sécurisée à Google Drive, mais la transition nécessite quelques étapes manuelles.

Exporter vos fichiers depuis Google Drive

Rendez-vous sur Google Takeout (takeout.google.com) et sélectionnez Google Drive. Téléchargez votre archive ZIP contenant tous vos fichiers. Décompressez le fichier sur votre ordinateur.

Importer vos fichiers dans Proton Drive

Ouvrez Proton Drive. Glissez-déposez vos fichiers et dossiers dans l’interface.

Limites actuelles : Proton Drive ne propose pas encore d’outils collaboratifs avancés, donc si vous travaillez sur des documents partagés, il peut être utile de conserver un compte Google Drive secondaire uniquement pour ces fichiers.

4. Sauvegarder vos photos depuis Google Photos

Contrairement à Google Photos, Proton Drive n’a pas encore de gestion avancée des albums et du partage, mais vous pouvez l’utiliser comme solution de stockage sécurisé pour vos photos.

Exporter vos photos de Google Photos

Allez sur Google Takeout et sélectionnez Google Photos. Téléchargez l’archive ZIP contenant toutes vos images.

Transférer les photos vers Proton Drive

Ouvrez l’application Proton Drive sur mobile ou ordinateur. Activez la sauvegarde automatique des photos via l’application mobile. Importez vos anciennes photos manuellement en les glissant dans Proton Drive.

Astuce : Proton Drive n’est pas encore au niveau de Google Photos en matière de gestion et de partage des albums. En attendant des améliorations, vous pouvez envisager une alternative comme Synology Photos ou Amazon Photos pour organiser vos souvenirs.

5. Adapter votre organisation pour une transition en douceur

En plus des mails, mots de passe et fichiers, d’autres services Google nécessitent une transition :

Google Keep: Il faudra copier manuellement vos notes vers un autre service comme Joplin, Standard Notes ou Evernote.

Google Agenda : Proton Agenda peut importer vos événements depuis Gmail, mais certaines intégrations avancées (comme Google Meet) ne seront plus disponibles.

Proton : une alternative viable à Google ?

Si vous souhaitez reprendre le contrôle sur votre vie privée, Proton est une alternative crédible et sécurisée à l’écosystème Google. Avec Proton Mail, Drive et Pass, vous pouvez réduire votre dépendance à Google tout en gardant une expérience fluide.

Toutefois, Proton ne remplace pas encore toutes les fonctionnalités collaboratives de Google. Pour certains usages (partage de documents ou gestion avancée des photos), il faudra encore faire des compromis ou utiliser des alternatives complémentaires

Avez-vous déjà envisagé de quitter Google pour Proton ? Quelle a été votre plus grande difficulté ?