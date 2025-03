Test des Huawei FreeBuds Pro 4 : Son haute-fidélité à un prix abordable !

La gamme FreeBuds de Huawei, qui existe depuis longtemps, s’est récemment enrichie d’un nouveau membre premium, le FreeBuds Pro 4. Le nouveau modèle suit de près les traces de son prédécesseur, modifie légèrement le design, affine l’expérience globale et ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que la dernière version du codec audio L2HC 4.0 à haut débit de Huawei et le contrôle de la tête (répondre ou rejeter les appels en hochant ou en secouant la tête).

Malgré leurs caractéristiques haut de gamme, les FreeBuds Pro 4 sont proposés à un prix compétitif de 170 euros. À titre de référence, les AirPods Pro 2 d’Apple coûtent environ 280 euros.

Dans la boîte, on retrouve :

FreeBuds Pro 4

Étui de charge

Embouts en silicone et mousse à mémoire de forme (plusieurs tailles)

Câble USB-C

Guide utilisateur

Huawei FreeBuds Pro 4 : Design

L’étui des Huawei FreeBuds Pro 4 et les écouteurs eux-mêmes ont un design plutôt exquis, presque luxueux. J’ai reçu le modèle noir et or, qui est particulièrement élégant. L’étui s’ouvre et se ferme avec un claquement rassurant, tandis que l’ensemble du produit a un poids agréable, ce qui renforce encore l’impression d’un produit haut de gamme.

Le petit bouton situé sur le côté de l’étui, qui permet d’activer le mode d’appairage, est un peu rigide. Il fonctionne, bien sûr, mais il n’est pas très confortable d’appuyer dessus. Heureusement, nous n’avons pas à l’utiliser très souvent.

Malgré un élégant design, le logo Huawei apposé le long des tiges des deux écouteurs est un peu trop présent. Les utilisateurs ne souhaitent généralement pas voir trop de logos d’entreprises sur leurs produits, et encore moins sur des produits portables.

Les FreeBuds Pro 4 sont livrés avec un grand choix d’embouts de tailles et de matériaux différents. Les embouts en mousse à mémoire de forme étaient un peu épais et durs à mon goût, j’ai donc opté pour les embouts en silicone plus classiques.

Quelles que soient vos préférences, il est probable que vous trouverez des embouts qui s’adaptent très bien à vos oreilles.

Vous pourrez vous passer des embouts en caoutchouc

J’ai découvert que même si vous retirez les embouts en caoutchouc des FreeBuds Pro 4, ils restent confortablement dans les oreilles et ne tombent pas. Cela signifie que vous pouvez choisir votre style de port préféré : avec ou sans les embouts en caoutchouc.

Bien entendu, si vous optez pour l’absence d’embouts, l’annulation de bruit ne fonctionnera pas aussi bien. Ils auront également moins de basses, ce que vous pouvez compenser en utilisant les profils sonores ou en créant un nouveau préréglage d’égalisation personnalisé à votre goût dans l’application Huawei AI Life. Le processus est assez simple.

Huawei FreeBuds Pro 4 : Expérience d’écoute et ANC

Les FreeBuds Pro 4 sont plutôt intelligents. Si vous mettez les deux écouteurs en place, elles se mettent automatiquement en mode d’annulation du bruit. Cependant, si vous ne mettez qu’un seul écouteur, il passe par défaut en mode sensibilisation. Il m’arrive souvent de me promener avec un seul écouteur, et c’est pourquoi je souhaite vraiment que le mode Conscience soit activé lorsque je suis en déplacement. De plus, il n’est pas logique d’activer la réduction du bruit avec un seul écouteur.

Par rapport aux AirPods Pro 2, l’ANC (annulation active du bruit) est un peu moins bonne. Les écouteurs d’Apple parviennent à isoler un peu plus efficacement les bruits de conversation, alors que les FreeBuds Pro 4 peinent à tout annuler. En général, les FreeBuds Pro 4 n’offrent pas la meilleure annulation active du bruit qui soit. Leur ANC est suffisamment bon pour réduire les bruits ambiants, mais ne vous permettra en aucun cas de vous isoler de l’environnement.

Les Huawei FreeBuds Pro 4 disposent d’un ensemble de gestes de contrôle extrêmement flexibles et personnalisables. Tout d’abord, vous pouvez pincer la tige de chaque écouteur pour déclencher une action. Vous pouvez également définir différentes actions si vous doublez ou triplez la pression sur chaque écouteur. En outre, vous pouvez configurer un geste de pincement et de maintien, et si cela ne suffit pas, vous pouvez également balayer les tiges vers le haut et vers le bas pour contrôler le volume.

Toutes ces méthodes d’interaction sont les bienvenues. En raison de la petite taille des écouteurs, il peut être un peu difficile de les utiliser correctement, mais ils fonctionnent et sont là si vous en avez besoin.

Huawei FreeBuds Pro 4 : Qualité sonore

Le son des Huawei FreeBuds Pro 4 est excellent. Cependant, vous devrez expérimenter les différents modes pour trouver le profil sonore qui vous convient le mieux.

Pour une raison quelconque, le profil sonore a tendance à radicalement changer lorsque vous passez d’un mode de traitement à l’autre (annulation du bruit, désactivation et sensibilisation).

Cela n’a pas beaucoup d’importance pour les appels ou les livres audio, mais cela fait une grande différence pour la musique. Les FreeBuds Pro 4 offrent un son parfait lorsque l’ANC est réglé sur Off, ce qui est une excellente nouvelle, car le fait de désactiver l’ANC permet d’augmenter l’autonomie de la batterie. Le son est nettement plus puissant si vous réglez l’ANC sur Suppression du bruit. Entre ces deux profils, vous devrez également expérimenter un peu avec les préréglages d’égalisation disponibles afin de trouver celui qui vous convient le mieux, mais en général, ce sont des écouteurs fantastiques pour l’écoute de la musique.

Certaines fonctions bonus sont débloquées si vous associez les FreeBuds Pro 4 à un smartphone Huawei moderne. Il s’agit du codec audio L2HC 4.0 à très haut débit personnalisé de Huawei, avec un débit allant jusqu’à 2,3 Mb/s, ainsi que du HD Spatial Audio, qui ajoute des effets spatiaux amusants analogues au Spatial Audio d’Apple.

Je suis certain que si vous faites partie des quelques personnes qui écoutent des pistes audio sans perte, les modes de haute qualité sonore pris en charge par ces écouteurs feront la différence.

Quoi qu’il en soit, lorsque vous passez d’un mode ANC à l’autre ou d’une égalisation sonore à l’autre, il est conseillé d’attendre une ou deux secondes, car j’ai pu constater que les écouteurs prenaient un certain temps pour adapter la qualité audio. Je ne sais pas s’il s’agit d’un algorithme d’intelligence artificielle ou d’autre chose, mais quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée de ne pas passer d’un mode à l’autre comme un fou.

En termes de latence, je n’ai pas remarqué de problèmes significatifs dans les vidéos, mais un léger retard dans les jeux.

Huawei FreeBuds Pro 4 : Autonomie

L’autonomie de la batterie est un domaine dans lequel les FreeBuds Pro 4 s’en sortent plutôt bien. Ils conservent les excellentes performances de leur prédécesseur et offrent jusqu’à 7 heures d’écoute continue avec l’ANC désactivé, ou jusqu’à 5 heures avec l’ANC activé.

Avec l’étui de charge, l’autonomie totale de l’ANC désactivé passe à 33 heures, ou à 23 heures si vous utilisez toujours l’ANC.

Huawei FreeBuds Pro 4 : Verdict

Si vous jouez beaucoup sur votre téléphone et que vous portez des écouteurs sans fil pour un meilleur son, ces écouteurs ne sont pas faits pour vous, en raison de leur latence pendant les jeux. Dans tous les autres cas, les Huawei FreeBuds Pro 4 sont des écouteurs sans fil très performants.

Il existe des options bien moins chères, mais les FreeBuds Pro 4 sont destinés à ceux qui veulent quelque chose de plus haut de gamme. Nouveaux écouteurs haut de gamme de la gamme FreeBuds, ils présentent un design exquis et une multitude de fonctionnalités avancées que vous ne trouverez pas sur de nombreuses options moins chères. Ils offrent une superbe qualité audio. Avec un son détaillé, percutant et énergique, les FreeBuds Pro 4 vous feront retomber amoureux de vos morceaux préférés.

Malgré leurs nombreuses fonctionnalités et leur expérience audio haut de gamme, ils sont proposés à un prix agressif de 199 euros, ce qui en fait une excellente option pour les utilisateurs exigeants.