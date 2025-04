Nintendo Switch 2 : Précommandes reportées aux États-Unis, la faute aux tarifs douaniers !

L’annonce soudaine par Nintendo d’un retard dans les précommandes aux États-Unis uniquement de sa très attendue console Switch 2 a suscité l’inquiétude des joueurs. Le plan initial pour la précommande de la Switch 2, qui était le 9 avril aux États-Unis, est maintenant retardé en raison des vastes tarifs douaniers que le président Donald Trump a annoncés plus tôt cette semaine.

Les inquiétudes sont encore plus grandes pour les fans qui pensent que le successeur de la Switch est déjà vendu à un prix plus élevé qu’il ne devrait l’être.

Nintendo a cité la nécessité « d’évaluer l’impact potentiel des droits de douane et l’évolution des conditions du marché » comme la principale raison du report, laissant planer la possibilité d’une hausse de prix pour les consommateurs impatients.

Cependant, Nintendo a confirmé que, malgré le retard des précommandes, la console sera lancée le 5 juin comme prévu. La Switch 2 a été initialement annoncée au prix de 469,99 euros, avec un bundle à 509 euros comprenant le dernier titre Mario Kart.

Un post de GameStop sur X indiquait : « Les précommandes pour la Nintendo Switch 2 aux États-Unis ne commenceront pas le 9 avril 2025 afin d’évaluer l’impact potentiel des tarifs douaniers et l’évolution des conditions du marché. Nintendo mettra à jour le calendrier à une date ultérieure. La date de lancement du 5 juin 2025 reste inchangée. GameStop continuera à travailler en étroite collaboration avec Nintendo et fournira des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles. Restez à l’écoute pour plus de détails ».

La Switch 2 arrive déjà à un prix très élevé

Même avant les inquiétudes concernant les tarifs, certains joueurs ont exprimé un choc des prix, surtout si l’on considère le prix de lancement de la Switch originale de 329 euros et les prix actuels des jeux allant de 59,99 euros à 79,99 euros. La perspective d’un prix encore plus élevé a déclenché une réaction rapide. Certains utilisateurs discutent même d’achats transfrontaliers depuis le Canada pour éviter les coûts gonflés aux États-Unis.

Même si la Switch 2 est clairement un achat de luxe, ce scénario montre comment les droits de douane récemment mis en place vont provoquer des perturbations économiques en augmentant le coût des produits de première nécessité et en bouleversant les chaînes d’approvisionnement internationales.

Selon Shihoko Goto, chargée de recherche à la Mansfield Foundation, cette situation découle directement des droits de douane et laisse présager des hausses de prix significatives dans plusieurs secteurs.

Quelle sera l’action de Nintendo ?

En 2019, Nintendo a transféré une partie de sa production de Switch de la Chine au Vietnam afin de réduire les risques liés aux droits de douane pendant la première administration Trump. Cependant, avec un lourd prélèvement de 46 %, les tarifs actuels isolent injustement le Vietnam et pénalisent les entreprises qui ont répondu aux appels précédents à déplacer la production de la Chine vers des nations comme le Vietnam. Cette action ignore la réalité économique de l’excédent commercial du Viêt Nam, qui découle de son statut de pays en développement dont le pouvoir d’achat est limité par rapport aux produits fabriqués aux États-Unis.

Selon les analystes commerciaux, l’économie vietnamienne et les consommateurs américains bénéficient tous deux de ses exportations de produits à prix raisonnables, tels que les textiles, l’électronique et les chaussures. Toutefois, ces droits de douane augmenteront inévitablement les coûts de fabrication et d’exportation vers le marché américain, et les entreprises comme Nintendo répercuteront probablement ces coûts sur leurs clients.

Cela peut entraîner une réduction considérable du prix des biens de consommation optionnels, en particulier dans l’industrie électronique, rendant la Switch 2 inabordable pour beaucoup. En raison du retard des précommandes de la Switch 2, les joueurs sont désormais dans l’incertitude quant au prix final et à la disponibilité.

