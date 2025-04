Copilot se met au podcast : L’IA de Microsoft crée des émissions sur mesure !

À l’occasion du 50e anniversaire de Microsoft, l’IA Copilot de Microsoft devient de plus en plus intelligente et fonctionnelle, puisque l’entreprise a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour ce chatbot LLM. J’ai déjà évoqué la fonction Actions qui permet de surfer sur le Web à votre place, mais un autre tour de force de Microsoft Copilot est la possibilité de créer des podcasts personnalisés pour vous.

Oui, Copilot sera désormais en mesure de générer des podcasts alimentés par l’IA en fonction de vos demandes et de vos invites. L’IA pourra ainsi vous fournir les informations dont vous avez besoin d’une manière plus attrayante et plus informative, que vous pourrez écouter tout en effectuant une autre tâche.

Vous pouvez demander à Copilot de créer un podcast personnalisé pour planifier vos vacances ou comparer les options de logement avant l’achat. Avec un minimum d’effort, l’IA générera un podcast expliquant brièvement les sujets et leurs détails.

Copilot peut désormais rivaliser avec NotebookLM

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra également de saisir des sources, ou le contenu d’un site Web, et de demander à Copilot de créer un podcast pour discuter du sujet abordé dans un article. C’est ce que nous avons déjà vu avec le NotebookLM de Google.

Mais, Copilot reprend la même formule, avec une longueur d’avance, en faisant cela pour tout ce que vous avez besoin de savoir ou d’apprendre.

Que pensez-vous des podcasts personnalisés avec Copilot AI ? Allez-vous l’essayer dès sa sortie ?