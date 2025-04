Samsung acquiert une machine High-NA EUV d’ASML : un tournant pour le Exynos 2600 ?

Samsung vient de franchir une étape majeure dans la course aux semi-conducteurs en acquérant une machine High-NA EUV TWINSCAN EXE:5000 d’ASML, le seul fournisseur mondial de cet équipement de pointe.

Cette nouvelle machine a été livrée sur le campus de Hwaseong en Corée du Sud et pourrait jouer un rôle clé dans la fabrication du Exynos 2600 en 2 nm.

Samsung n’a pas réussi à finaliser le Exynos 2500 à temps pour équiper les Galaxy S25 et S25+, laissant Qualcomm fournir les puces Snapdragon pour ces modèles. Certains bruits de couloir laissaient entendre que le Exynos 2500 pourrait être utilisé dans les futurs smartphones pliables de la marque, mais rien de concret n’a été confirmé jusqu’à présent.

Le principal problème rencontré avec le Exynos 2500 concernait le taux de rendement du processus de gravure en 3 nm. Un taux de rendement trop bas signifie que trop de puces sont défectueuses, rendant leur production coûteuse et peu viable à grande échelle.

Avec l’acquisition de la machine High-NA EUV, Samsung Foundry pourrait améliorer la production et la fiabilité de ses puces, ouvrant ainsi la voie à l’intégration du Exynos 2600 dans les futurs modèles Galaxy S et pliables.

Le Exynos 2600 de Samsung pourrait enfin rivaliser avec Qualcomm

Depuis quelques années, Samsung alterne entre ses puces maison Exynos et celles de Qualcomm. Avec le Exynos 2600, la marque pourrait tenter un retour en force en équipant à nouveau ses Galaxy S de puces maison, comme c’était le cas avec les Exynos 2200 et 2400.

L’adoption de la technologie High-NA EUV pourrait permettre à Samsung de réduire ses coûts de production et d’améliorer la puissance et l’efficacité énergétique de ses puces. Cette avancée pourrait convaincre la division mobile de Samsung d’investir davantage dans l’optimisation matérielle de ses smartphones, notamment en proposant des améliorations plus significatives sur les Galaxy S26 et futurs modèles Ultra.

En effet, les Galaxy S25 et S25+ restent très similaires à leurs prédécesseurs, tandis que le Ultra se distingue principalement par ses coins arrondis et un cadre plat. Avec un processeur plus performant conçu en interne, Samsung pourrait retrouver une différenciation plus marquée sur sa gamme Galaxy S.

Un pari risqué, mais potentiellement gagnant

L’investissement dans une machine High-NA EUV représente un coût initial énorme, mais pourrait s’avérer rentable si Samsung parvient à maîtriser la gravure en 2.nm et à proposer des performances dignes des puces Snapdragon de Qualcomm.

Si le Exynos 2600 réussit à s’imposer, Samsung pourrait enfin se libérer progressivement de sa dépendance à Qualcomm et affirmer son statut de leader dans le secteur des semi-conducteurs, en concurrence directe avec TSMC et Apple Silicon.

Seul l’avenir nous dira si cet investissement portera ses fruits, mais une chose est sûre : Samsung ne compte pas rester en retrait face à la domination de Qualcomm et Apple sur le marché des processeurs mobiles.