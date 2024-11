Accueil » OPPO Reno 13 et 13 Pro : Performances boostées avec le Dimensity 8350 et design élégant

OPPO s’apprête à dévoiler ses tout nouveaux smartphones Reno 13 et Reno 13 Pro en Chine le 25 novembre. Ces modèles remplaceront les Reno 12 et Reno 12 Pro, qui étaient équipés respectivement des Dimensity 8250 et Dimensity 9200 Plus. Récemment, une fuite sur la plateforme de benchmarking Geekbench a révélé les spécifications des chipsets embarqués dans ces appareils, apportant un éclairage sur leurs performances et configurations.

Le Reno 13 Pro a été aperçu sur Geekbench, confirmant qu’il sera alimenté par le SoC Dimensity 8300, une puissante puce déjà éprouvée sur certains smartphones haut de gamme. Plus surprenant, le modèle standard Reno 13 est également listé avec le même chipset.

Cependant, des rapports suggèrent que les deux modèles pourraient intégrer une version améliorée de cette puce, baptisée Dimensity 8350. Cette dernière proposerait des performances CPU et GPU similaires à celles du Dimensity 8300, avec des optimisations supplémentaires.

Sur Geekbench, les deux modèles ont été testés avec des configurations 12 Go et 16 Go de RAM, fonctionnant sous Android 15, garantissant une expérience fluide et optimisée pour les applications modernes.

Configurations et options de stockage de la série Reno 13

Oppo a officiellement confirmé les configurations suivantes pour le Reno 13 et le Reno 13 Pro : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Le modèle standard bénéficiera également d’une édition spécifique 16 Go + 256 Go. Ces multiples options offrent une flexibilité adaptée aux besoins des utilisateurs exigeants, notamment en matière de stockage pour les photos, vidéos, et applications volumineuses.

Côté design, OPPO met en avant des coloris sophistiqués : Midnight Black et Butterfly Purple, disponibles pour les deux modèles, Galaxy Blue exclusif au Reno 13 standard et Starlight Pink, réservé au Reno 13 Pro.

Ces choix de teintes témoignent de l’attention portée par OPPO à l’esthétique, avec des options destinées à plaire à une large audience.

Disponibilité et attentes

Les Reno 13 et Reno 13 Pro devraient se positionner comme des concurrents de poids dans le segment des smartphones premium grâce à leurs configurations puissantes et leurs designs modernes. Leur lancement en Chine marquera une étape importante avant leur probable déploiement global, respectivement sous les noms de modèles CPH2689 et CPH2697.

Alors que le marché des smartphones continue de se densifier, ces nouveaux modèles de OPPO pourraient séduire les utilisateurs à la recherche d’un équilibre entre performances haut de gamme et style raffiné.