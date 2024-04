Meta Horizon OS : La nouvelle ère des casques de réalité mixte

Meta a récemment levé le voile sur Meta Horizon OS, un système d’exploitation dédié à la réalité mixte, qui sera le moteur des casques Meta Quest. Ce nouveau système d’exploitation incarne la vision de l’entreprise centrée sur la connexion et les interactions sociales, fusionnant les technologies de base de la réalité mixte avec des fonctionnalités sociales pour mettre la présence sociale au cœur de l’expérience utilisateur.

Meta souligne que Meta Horizon OS est le résultat de 10 années de développement visant à créer une plateforme informatique de nouvelle génération. L’entreprise a été pionnière dans le domaine des casques autonomes avec des technologies telles que le suivi de l’intérieur vers l’extérieur et des systèmes d’interaction avancés. Leur investissement pour fusionner les mondes numérique et physique se manifeste par des innovations comme le Passthrough de haute résolution, et la compréhension de scène.

Les développeurs et créateurs peuvent tirer parti des frameworks et outils personnalisés de Meta Horizon OS pour concevoir des expériences en réalité mixte.

Ils peuvent également interagir avec leurs communautés et développer leurs entreprises via le Meta Horizon Store, qui propose un large éventail d’applications et d’expériences immersives.

Meta Horizon OS : Intégration sociale à travers les plateformes

La couche sociale Horizon, déjà disponible sur les appareils Meta Quest, sera étendue à tout l’écosystème Meta Horizon OS. Cette intégration permet aux utilisateurs de conserver leurs identités, avatars et groupes d’amis à travers différents espaces et plateformes virtuelles, facilitant ainsi des interactions transplateformes riches pour les développeurs.

Meta ouvre Meta Horizon OS à davantage de fabricants d’appareils et élargit les moyens pour les développeurs d’applications de toucher leur public. Les barrières entre le Meta Horizon Store et l’App Lab sont supprimées, simplifiant la publication de logiciels.

Les titres populaires de l’App Lab seront bientôt mis en avant dans une section dédiée du Store, améliorant leur visibilité.

Accès élargi au contenu

Meta Horizon OS offre aux utilisateurs plusieurs moyens d’accéder au contenu au-delà du Meta Horizon Store. Les services populaires de jeux, tels que Xbox Game Pass Ultimate, peuvent être utilisés, et il est possible de diffuser des logiciels PC sans fil vers les casques via des services comme Steam Link ou Air Link.

Meta encourage également l’intégration du Google Play 2D App Store dans Meta Horizon OS, en conservant son modèle économique existant.

Meta Horizon OS : Appareils à venir

Des entreprises technologiques de premier plan développent de nouveaux appareils basés sur Meta Horizon OS :

ASUS et sa division Republic of Gamers créent un casque de jeu haute performance.

Lenovo conçoit des dispositifs de réalité mixte axés sur la productivité, l’apprentissage et le divertissement.

Xbox et Meta collaborent sur une édition limitée du Meta Quest inspirée par Xbox.

Ces dispositifs profitent de la collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., exploitant les processeurs Snapdragon intégrés de manière étroite avec les piles logicielles et matérielles de Meta.

En annonçant ce nouvel écosystème d’applications ouvertes, Meta fait un pas de plus vers sa vision d’une plateforme informatique plus ouverte pour le métavers, offrant plus d’options aux consommateurs et élargissant les possibilités pour les développeurs de se connecter avec leur public sur sa plateforme.