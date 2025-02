Test des Xiaomi OpenWear Stereo : Une alternative aux écouteurs intra-auriculaires ?

Xiaomi est le dernier fabricant à s’être lancé dans la course aux écouteurs ouverts avec les OpenWear Stereo et, une fois de plus, il n’est pas parvenu à proposer le meilleur modèle de sa catégorie.

Le OpenWear Stereo est impressionnant en termes de design, de confort de port, d’autonomie de la batterie et de large éventail de fonctions lorsqu’il est utilisé avec les smartphones Xiaomi.

La qualité de lecture audio dans les environnements bruyants n’était pas satisfaisante malgré la présence de l’ANC. La plupart des gens seront donc mieux servis avec des écouteurs classiques, simplement pour des raisons de physique : Mieux vaut un mode de transparence avec le bruit du vent que des écouteurs ouverts sans aucun type de suppression active ou passive du bruit.

Si vous souhaitez tout de même essayer les OpenWear Stereo, vous pouvez d’ores et déjà trouver ce nouveau casque sur différents sites de vente en ligne. Il vous faudra prévoir un budget d’environ 72 euros la paire si vous souhaitez l’acquérir.

Dans la boîte, on retrouve :

Xiaomi OpenWear Stereo

Étui de charge

Câble de chargement de USB-C

Manuel d’utilisation

Xiaomi OpenWear Stereo : Design et qualité de fabrication

Dès l’ouverture de la boîte, les Xiaomi OpenWear Stereo impressionnent par leur design sophistiqué. Le boîtier de charge arbore une forme ovale élégante avec une brillante charnière métallique, rappelant les lignes épurées des smartphones haut de gamme. Les écouteurs eux-mêmes, qui pèsent seulement 9,6 g par oreillette, offrent un confort exceptionnel grâce à leur structure en alliage nickel-titane. Ils devraient être capables de résister à un énorme 5 000 courbures sans aucun problème.

Ils se fixent autour des oreilles via des crochets en forme de C, sans embouts intrusifs dans le conduit auditif, ce qui les rend idéaux pour un port prolongé.

Malgré ce design robuste, les écouteurs restent légers et agréables à porter, même lors d’activités physiques, comme le jogging ou les exercices intenses. Vous trouverez également une protection contre la poussière et l’eau grâce à l’indice IP54 !

Des surfaces tactiles sensibles

Cependant, leur taille n’est pas ajustable, ce qui pourrait poser problème pour certains utilisateurs. De plus, les surfaces tactiles, bien que fonctionnelles, sont sensibles aux traces de doigts et aux activations accidentelles. La méthode d’utilisation que vous préférez pour les écouteurs est, bien sûr, subjective. Dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à redire sur son design.

En résumé, si le confort et la durabilité sont au rendez-vous, quelques détails pourraient être améliorés.

Xiaomi OpenWear Stereo : Une expérience audio unique

En tant qu’écouteurs ouverts, les Xiaomi OpenWear Stereo offrent une expérience audio inhabituelle. En effet, de par sa conception, le casque permet aux bruits ambiants d’atteindre l’oreille sans aucun mode de transparence. De plus, le OpenWear Stereo n’est pas un casque à conduction osseuse. Comme mentionné, le casque contient deux haut-parleurs de 10 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz — 20 kHz devant votre oreille.

Les OpenWear Stereo adoptent une conception ouverte qui place les membranes des haut-parleurs devant le conduit auditif, permettant d’écouter la musique tout en restant conscient de son environnement. Cette approche offre une expérience unique, bien qu’elle présente certaines limitations.

La qualité audio est suffisante pour les podcasts et les appels vocaux, mais elle perd en immersion lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique avec des basses profondes. En outre, bien que Xiaomi ait inclus une fonction de réduction active du bruit (ANC), celle-ci reste inefficace dans des environnements bruyants et semble encore en phase bêta.

Malgré ces inconvénients, les écouteurs sont pratiques pour une utilisation dans des environnements où il est nécessaire de rester attentif, comme le trafic urbain. Le son transmis est clair et les fuites sonores sont minimisées à des volumes moyens. Cependant, dans des endroits plus bruyants, l’absence de suppression de bruit, même passive, oblige à augmenter le volume, ce qui peut devenir inconfortable sur de longues périodes.

Une application fonctionnelle, mais limitée

Les OpenWear Stereo sont accompagnés de l’application Xiaomi Earbuds, qui permet de personnaliser certaines commandes et d’accéder à des fonctionnalités comme l’appairage double ou le contrôle à distance de l’appareil photo sur les smartphones Xiaomi. Bien que ces options soient utiles, l’absence d’un égaliseur complet ou de fonctions avancées, telles que la détection de port ou l’audio 3D, limite l’expérience utilisateur.

Les possesseurs de smartphones Xiaomi bénéficieront d’une meilleure intégration, notamment avec la possibilité de contrôler la caméra à distance. Cependant, ces fonctionnalités exclusives renforcent l’idée que les écouteurs sont davantage conçus pour l’écosystème Xiaomi que pour un usage universel.

Xiaomi OpenWear Stereo : autonomie

Avec une autonomie de 7,5 heures pour les écouteurs seuls et jusqu’à 38,5 heures grâce au boîtier de chargement, les OpenWear Stereo se démarquent dans ce domaine. Cependant, le boîtier ne prend pas en charge la recharge sans fil ni la charge rapide, ce qui est regrettable pour un appareil de cette gamme de prix.

Heureusement, la recharge via USB-C est rapide et pratique, et l’application permet de suivre précisément l’état de la batterie.

Xiaomi OpenWear Stereo : verdict

Les Xiaomi OpenWear Stereo sont une solution intrigante pour ceux qui recherchent une écoute immersive tout en restant conscients de leur environnement. Leur confort exceptionnel, leur design moderne et leur impressionnante autonomie en font un choix attractif pour les utilisateurs actifs, notamment les coureurs et cyclistes. Cependant, leurs performances audio limitées et l’absence de certaines fonctionnalités avancées les positionnent davantage comme un produit de niche.

Si vous êtes à la recherche d’un appareil pratique et confortable pour vos activités quotidiennes, ces écouteurs méritent d’être essayés. Mais pour une expérience audio plus immersive, il pourrait être préférable de se tourner vers des modèles intra-auriculaires traditionnels.