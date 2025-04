WhatsApp : conversations vocales avec Meta AI en temps réel, une nouvelle fonctionnalité en test

Meta continue d’étendre l’intégration de son intelligence artificielle au sein de ses applications. WhatsApp, qui a déjà accueilli Meta AI sous forme de chatbot, teste désormais une nouvelle fonctionnalité de conversation vocale en temps réel avec l’IA, similaire à ChatGPT Voice.

D’après WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp (2.25.8.7 sur Android) introduit une interaction vocale avec Meta AI, permettant aux utilisateurs d’avoir des échanges fluides avec l’assistant. Contrairement aux simples requêtes textuelles, cette nouvelle fonctionnalité permettrait une conversation en continu, même lorsque l’utilisateur quitte l’application.

Les premières captures d’écran dévoilent une interface similaire à un appel classique :

Une notification persistante apparaît lorsque vous quittez WhatsApp, indiquant que la conversation vocale avec Meta AI est toujours active.

L’option « mute » permet de mettre en pause l’interaction à tout moment.

Un bouton de déconnexion permet de mettre fin à la session vocale en un clic.

Meta AI : Un assistant de plus en plus présent sur WhatsApp

Ce test limité à certains utilisateurs montre à quel point Meta cherche à renforcer l’intégration de son IA dans WhatsApp. Après l’introduction du chatbot textuel, la firme travaille également sur :

Un onglet dédié à l’IA, facilitant son accès dans l’application.

La possibilité de créer des IA personnalisées, afin d’adapter les assistants virtuels aux besoins des utilisateurs.

Avec cette nouvelle approche, Meta AI pourrait devenir un véritable assistant vocal, et non plus seulement un chatbot statique. Une innovation qui pourrait séduire certains utilisateurs, mais aussi en agacer d’autres, notamment ceux qui considèrent l’IA comme trop envahissante sur WhatsApp.

Cette avancée pourrait changer notre façon d’interagir avec WhatsApp, notamment pour ceux qui aiment utiliser l’IA au quotidien. Mais pour d’autres, cela pourrait s’apparenter à une invasion de l’intelligence artificielle dans une application initialement conçue pour la messagerie instantanée.