Discord Social SDK : l’intégration gratuite des fonctionnalités sociales Discord dans les jeux vidéo

Discord vient de dévoiler son Social SDK, un kit de développement gratuit permettant aux studios de jeux vidéo d’intégrer directement les fonctionnalités sociales de Discord dans leurs jeux. L’objectif est de faciliter la communication entre joueurs et d’améliorer l’expérience multijoueur.

Avec le Social SDK, les développeurs peuvent ajouter plusieurs fonctionnalités clés à leurs jeux :

Liste d’amis accessible en jeu ou sur Discord

Invitations simplifiées pour permettre aux joueurs d’inviter leurs amis Discord directement dans une partie

Affichage des activités en jeu sur le profil Discord des joueurs

Bien que posséder un compte Discord ne soit pas obligatoire pour utiliser ces fonctionnalités en jeu, lier son compte permet une intégration plus fluide et un suivi de l’activité même hors session de jeu.

Le SDK est compatible avec C++, Unreal Engine et Unity et fonctionne actuellement sous Windows 11 et macOS. Discord prévoit d’étendre la prise en charge aux consoles et aux appareils mobiles dans le futur.

Des fonctionnalités avancées en bêta fermée

En plus des fonctionnalités de base, Discord propose aux développeurs inscrits en bêta fermée des options avancées comme :

Messagerie cross-platform, permettant de discuter avec des joueurs sur différentes plateformes, même sans compte Discord

Canaux liés, qui connectent le chat en jeu à des canaux Discord spécifiques (idéal pour les guildes et groupes de joueurs)

Plusieurs studios renommés testent déjà le SDK, notamment Theorycraft Games, Facepunch Studios, 1047 Games, Tencent Games et Scopely. Les retours des développeurs ont permis d’améliorer le contrôle de la visibilité en ligne et de mieux intégrer les joueurs qui n’ont pas de compte Discord.

Un impact positif sur l’engagement des joueurs

Avec plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Discord représente une opportunité majeure pour les développeurs cherchant à booster l’engagement communautaire autour de leurs jeux.

Les premiers résultats sont encourageants : Supervive a constaté que les joueurs qui lient leur compte Discord restent plus longtemps en jeu et sont plus actifs que ceux qui ne le font pas.

Par ailleurs, Discord mise sur d’autres initiatives comme Discord Activities, qui permet aux développeurs de créer, partager et monétiser des jeux directement sur la plateforme, et Quests, un outil promotionnel pour attirer davantage de joueurs.

Une stratégie surprenante : pourquoi Discord offre-t-il son SDK gratuitement ?

Contrairement à d’autres services qui monétisent ce type d’intégration, Discord propose son SDK gratuitement aux développeurs. Cette décision surprend, surtout quand on sait qu’une telle offre pourrait générer des revenus conséquents.

Discord semble adopter une approche stratégique à long terme, préférant renforcer son écosystème plutôt que de chercher un profit immédiat. Cette méthode rappelle celle de PlayStation, qui propose une intégration Discord sur ses consoles sans imposer la création d’un compte, une approche bien mieux acceptée par la communauté après la polémique sur Helldivers 2.

Un SDK accessible dès maintenant

Les développeurs peuvent dès maintenant télécharger et intégrer gratuitement le Social SDK depuis le site officiel de Discord.

Avec cette initiative, Discord confirme son rôle de plateforme centrale du jeu en ligne, tout en facilitant la communication et l’engagement des joueurs. Reste à voir si, à terme, cette gratuité sera maintenue ou si Discord décidera d’introduire un modèle économique autour de ces nouvelles intégrations.