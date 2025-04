Les cartes de jeu virtuelles de la Nintendo Switch 2 changent la donne (enfin un peu) !

L’annonce par Nintendo d’une nouvelle fonctionnalité de carte de jeu virtuelle pour la Switch et (probablement) la Switch 2 n’a pas suscité beaucoup d’intérêt, mais elle résout un problème que je rencontre depuis le lancement de la première Switch.

Dans une vidéo d’annonce, l’entreprise explique précisément le fonctionnement de cette fonctionnalité, qui, sur le papier, semble assez simple.

En résumé, les jeux numériques que vous achetez sont désormais disponibles sous forme de cartes de jeu numériques sur votre console. Si vous possédez deux consoles Switch, vous pouvez transférer vos cartes de jeu de manière permanente. Par exemple, vous pouvez jouer à certains jeux sur votre Switch Lite, tandis que d’autres sont disponibles sur la station d’accueil.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez transférer vos jeux vers la Lite et vous n’avez besoin que d’être en ligne pendant le changement de carte. Le reste du temps, les consoles se comporteront exactement comme si elles avaient cette carte physique.

Cette fonctionnalité vous permet également de prêter des jeux aux membres de votre famille pendant deux semaines maximum, après quoi ils vous seront rendus automatiquement.

Mais ils ne vont pas assez loin

C’est une fonctionnalité géniale et, honnêtement, elle semble mieux pensée que toutes les solutions de partage de jeux que j’ai vues sur PC ou console, mais elle ne va pas aussi loin que je le souhaiterais. Cela apporte un des avantages des jeux physiques à leur version numérique, mais pourquoi ne pas aller jusqu’au bout ? Pourquoi ne pas me permettre de vendre mes cartes de jeu virtuelles une fois que j’en ai fini avec elles ? Nintendo et le développeur peuvent même prendre une commission !

En fin de compte, lorsque vous achetez un jeu, numérique ou physique, vous achetez simplement une licence qui vous autorise à y jouer. La seule raison pour laquelle vous pouvez vendre et acheter des jeux physiques à d’autres joueurs est que, en tant qu’objets physiques autonomes, ces jeux ne sont pas sous le contrôle du développeur. Il est interdit de les copier puis de les distribuer légalement, mais la licence s’applique à quiconque détient la copie du jeu.

Les développeurs et les éditeurs ont essayé différentes solutions pour lutter contre ce problème. Par exemple, en imposant l’enregistrement des jeux avec un code, le disque ne pouvant alors plus être utilisé par personne d’autre. Cela m’est arrivé la première fois, lorsque j’ai acheté la version PC de lancement de Skyrim après avoir fait la queue pendant des heures. Comme il s’agissait d’un jeu Steam sur disque, une fois le code enregistré, le disque n’avait plus aucune valeur et je l’ai finalement jeté.

Un pas dans le bon sens

Pour l’instant, vous pouvez au moins revendre, prêter et échanger vos jeux de console physiques, mais les consoles n’auront pas de jeux physiques éternellement. Nous savons tous où le vent tourne. Alors, avant que ce jour n’arrive enfin, je pense qu’il est crucial de transférer la plupart des avantages des jeux physiques à leurs équivalents en ligne, uniquement téléchargeables.

Quelle que soit la raison pour laquelle Nintendo a décidé de mettre en place cette fonctionnalité, c’est à mon avis un pas dans la bonne direction. Donner aux clients plus de contrôle sur leurs achats numériques et augmenter leur niveau de possession est, je le crois sincèrement, une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.