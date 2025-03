Accueil » Connecter Android et Windows : toutes les solutions pour utiliser vos applis sur PC !

Android et Windows sont deux plateformes qui, bien que provenant de concurrents, offrent une compatibilité intéressante pour ceux qui souhaitent utiliser des applications Android sur un PC Windows.

Voici quelques méthodes pour connecter et exécuter des applications Android sur votre ordinateur.

1. Utiliser Mobile connecté pour une connexion rapide

L’application Mobile connecté (anciennement « Votre téléphone ») est l’un des moyens les plus simples et rapides pour connecter un appareil Android à un PC Windows. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez passer des appels, consulter les notifications, accéder à votre galerie de photos et même exécuter certaines applications Android directement sur votre ordinateur.

Cependant, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les smartphones, les modèles Samsung et Honor étant les mieux pris en charge.

Pour l’utiliser :

Téléchargez et installez l’application mobile connecté sur votre PC via le Microsoft Store (si elle n’est pas préinstallée). Sur votre téléphone, installez l’application Lien avec Windows depuis le Play Store (si elle n’est pas déjà installée). Ouvrez l’application sur votre PC et suivez les instructions pour associer votre appareil. Un QR code ou un code à saisir pourra être demandé pour finaliser l’appairage.

Une fois connecté, vous pourrez répondre aux messages, accéder à vos photos et passer des appels directement depuis votre PC. Sur certains modèles Samsung et Honor, une fonction de recopie d’écran est aussi disponible, permettant de contrôler votre smartphone depuis votre ordinateur.

2. Diffuser l’écran de votre Android sur le PC

Si Mobile connecté ne prend pas en charge la recopie de votre écran, vous pouvez utiliser des outils tiers pour afficher l’écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Des logiciels comme Scrcpy, AirDroid ou ApowerMirror permettent de diffuser l’écran de votre Android sur votre PC via USB ou Wi-Fi.

Parmi ces outils, Scrcpy est particulièrement recommandé, car il est léger, open source et ne nécessite pas d’installation. Il permet non seulement d’afficher l’écran, mais aussi de contrôler entièrement votre appareil à l’aide du clavier et de la souris.

Pour l’utiliser :

Téléchargez Scrcpy depuis son dépôt GitHub. Branchez votre téléphone via USB et activez le débogage USB dans les paramètres développeur. Exécutez Scrcpy et votre écran s’affichera immédiatement sur votre PC.

3. Utiliser un émulateur Android

Une autre option consiste à installer un émulateur Android sur votre PC. Cela permet de créer un environnement virtuel Android et d’exécuter des applications comme si vous étiez sur un smartphone ou une tablette.

Certains des meilleurs émulateurs Android incluent :

BlueStacks — Idéal pour jouer à des jeux Android sur PC.

Android Studio Emulator — L’option officielle de Google, principalement pour les développeurs.

NoxPlayer — Un bon compromis pour exécuter des applications et des jeux.

KOPlayer — Spécialisé dans les performances gaming.

Après avoir téléchargé et installé l’émulateur de votre choix, vous pourrez accéder au Google Play Store pour installer vos applications Android directement sur votre PC. Cependant, les émulateurs peuvent être gourmands en ressources et ne permettent pas toujours d’accéder à tous les contenus du téléphone (historique d’appels, messages, etc.).

Quelle solution choisir ?

Tout dépend de vos besoins :

Pour une simple connexion entre votre téléphone et votre PC, Mobile connecté est la meilleure option.

Si vous souhaitez diffuser et contrôler votre écran Android sur PC, Scrcpy est un excellent choix.

Si vous voulez exécuter des applications Android indépendamment de votre téléphone, un émulateur comme BlueStacks fera l’affaire.

Si vous souhaitez un environnement Android complet sur PC, l’installation dans une machine virtuelle est la solution la plus avancée.

Avec ces différentes méthodes, vous pouvez intégrer Android à votre expérience Windows selon vos besoins et profiter du meilleur des deux mondes !