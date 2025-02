Test du Microsoft Surface Laptop 7 : Une surprenante renaissance avec le Snapdragon X Elite

J’ai toujours été un fan du Surface Laptop, mais il a toujours eu deux problèmes principaux : les performances et l’autonomie de la batterie. Ce n’est pas un secret que je suis adepte de mon MacBook Pro, mais avec toute l’attention portée avant l’été à la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm et toutes les informations autour des Copilot+ PC et des fonctionnalités IA associées, j’ai voulu laisser au nouveau Surface Laptop 7 de Microsoft sa chance pour truster sur mon bureau tout l’été !

À ma grande surprise, le Surface Laptop 7 s’est rapidement transformé en l’un des meilleurs ordinateurs portables Windows et des meilleurs ordinateurs portables de l’année grâce à un design élégant, une autonomie de batterie solide et d’excellentes performances.

L’écran est magnifique, quelle que soit la version que vous achetez, car la résolution la plus basse reste impressionnante (2304 x 1536, pixels soit plus de 2K), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La gamme de spécifications est également excellente, associée à l’un des meilleurs prix pour un PC IA que j’ai vu jusqu’à présent. Il est également fin et léger, un vrai jeu d’enfant à transporter pour le travail, l’école et bien plus encore.

Le Surface Laptop 7 est doté d’excellentes spécifications, ce qui se traduit par d’excellentes performance. L’autonomie de la batterie est également très bonne, rivalisant avec les meilleurs MacBook à cet égard.

Le processeur Snapdragon X Elite est vraiment excellent, mais il n’est pas parfait, du moins pour l’instant, en raison de son système d’exploitation basé sur l’architecture Arm. Ces problèmes ne sont pas apparents lorsqu’il s’agit de travail de productivité (à moins de rencontrer de rares problèmes de compatibilité avec quelques accessoires Bluetooth), mais dans les jeux, ils peuvent être plus perceptibles.

L’émulation Prism compense pour la plupart des jeux et de plus en plus d’applications sont publiées sur Arm, mais il reste encore des obstacles à franchir avant d’atteindre une compatibilité totale avec Windows on Arm. Le point positif est qu’Arm a déjà fait d’incroyables progrès en termes d’améliorations, et il ne devrait donc pas s’écouler plus de plusieurs mois avant que les problèmes restants ne soient résolus.

Surface Laptop 7 : design

L’un des aspects les plus constants de la série des Surface Laptop est leur design. Le châssis est toujours élégant, léger et robuste, le choix de couleurs est vaste et le clavier est vif et réactif lors de la frappe. Heureusement, le Surface Laptop 7 ne change pas sur ce point, mais adopte plutôt ses points positifs tout en concentrant ses efforts sur les améliorations dont il a réellement besoin.

En effet, la série Surface Laptop n’a pas beaucoup changé au fil des ans, mais ce nouveau modèle apporte quelques modifications mineures qui en améliorent l’aspect général. Les bords de l’écran sont légèrement plus fins et les angles sont arrondis. Tout cela contribue grandement à rendre le design plus moderne.

Le Microsoft Surface Laptop 7 est doté d’un écran de 13,8 pouces (2 304 x 1 536 pixeld) compatible HDR avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz – particulièrement élevé pour un ordinateur portable qui n’est pas destiné au jeu. Il pèse moins de 2 kilos, ce qui lui confère une grande portabilité – un véritable bijou pour tout employé de bureau ou étudiant qui doit le transporter entre son domicile et son lieu de travail ou entre son domicile et son école. J’aurais aimé qu’il dispose d’un écran OLED en option, mais le fait de l’omettre permet de réduire le coût, ce qui est logique.

L’écran du 13,8 pouces est légèrement plus grand que celui de la version précédente, ce qui l’aligne sur les 14 pouces plus grands adoptés par d’autres fabricants. Cependant, dans l’ensemble, le modèle de 15 pouces reste un ordinateur portable assez lourd.

Enfin, les coloris ont été réinitialisés. Exit le vert sauge et l’Alcantara texturé (et désormais emblématique). Désormais, il n’y a plus que quatre options : Noir, Platine, Saphir et Dune. Elles n’ont pas autant de caractère que les précédentes, mais elles offrent suffisamment de variations.

Le clavier est aussi rapide et réactif que l’on peut s’y attendre, bien que le pavé tactile présente des problèmes de réponse minimes qui doivent être corrigés en ajustant les paramètres de sensibilité. La webcam est une webcam 1080p standard, rien de bien méchant, mais elle n’a pas d’obturateur physique, ce qui, pour son prix, est un oubli qui mérite d’être mentionné.

La sélection des ports n’est pas la pire, puisqu’il est livré avec deux ports USB Type-C, un port USB Type-A et un port combo. Mais elle n’est certainement pas bien équilibrée non plus, avec l’absence de plusieurs ports importants comme l’Ethernet, le lecteur de carte SD (il y a un emplacement microSD dans le modèle plus grand de 15 pouces), et un HDMI. Pire encore, Microsoft insiste toujours sur l’abominable port de charge Surface Laptop connect, qui ne sert qu’à prendre de l’espace qui aurait pu être donné à littéralement n’importe quoi d’autre.

La qualité sonore est également solide, les instruments étant clairs et distincts les uns des autres dans la musique. Les basses ne sont pas en reste, ce qui est toujours surprenant lorsqu’il s’agit d’un ordinateur portable qui n‘ est pas un Ultrabook ou un ordinateur portable de jeu.

Surface Laptop 7 : performances

S’il y a toujours eu un talon d’Achille pour le Surface Laptop, c’est bien celui des performances. Je suis heureux de vous annoncer que ce n’est plus le cas. Désormais équipé du Qualcomm Snapdragon X Elite basé sur le processeur Arm, le Surface Laptop 7 donne enfin l’impression d’être la machine capable que j’ai toujours voulu qu’elle soit. Microsoft propose les configurations Snapdragon X Plus à 10 cœurs et Snapdragon X Elite à 12 cœurs, bien que le modèle 15 pouces nécessite d’opter pour le X Elite. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, car cette puce est vraiment rapide.

Une autre caractéristique déterminante du Microsoft Surface Laptop 7 est son intégration IA Copilot+, y compris la touche Copilot dont les claviers d’ordinateurs portables Windows IA sont désormais équipés.

La fonction Copilot fonctionne, et plutôt bien d’ailleurs. J’ai testé le chatbot Copilot sur les trois niveaux – créatif, équilibré et précis – et il a très bien fonctionné sur les trois. Les réponses, qui vont des mathématiques de base à une simulation d’entretien en passant par l’ébauche d’un roman, étaient bien pensées et bien sourcées. Vous pouvez également activer différents plug-ins pour plus de types de conversations ou pour vous aider à acheter une variété de produits.

J’ai également essayé deux autres fonctions incluses dans Microsoft Paint, Cocreator et Image Creator, toutes deux alimentées par le modèle d’intelligence artificielle DALL-E. La première transforme votre propre dessin en une image générée par l’IA, et vous pouvez choisir entre plusieurs styles ainsi que le niveau de « créativité » (c’est-à-dire la part du produit fini qui vient de vous et celle qui vient de l’IA). Malheureusement, Image Creator utilise un système de crédits, dans lequel vous recevez 50 crédits lorsque vous vous inscrivez au service et chaque génération d’image coûte un crédit, de sorte que vous devrez payer pour des images supplémentaires une fois que vous aurez épuisé vos crédits.

Il y a une fonctionnalité que je n’ai pas pu tester, le fameux Recall de Windows 11. Prévue pour être lancée avec les PC Windows AI, elle a été renvoyée au programme Windows Insider lorsque ses nombreux problèmes de sécurité ont été révélés. Fondamentalement, Recall prend des captures d’écran toutes les quelques secondes, constituant une bibliothèque d’images que vous pouvez rechercher par le biais de l’IA. Mais le problème est que la base de données Recall, qui contient toutes les données de ces captures d’écran et l’historique de l’utilisation de votre PC, est stockée en texte clair (dans une base de données SQLite). Il est donc facile pour les pirates d’obtenir des informations très sensibles telles que des données financières, des mots de passe, des données professionnelles, etc. Pour l’instant, je n’ai pas pu tester Recall, et tant que Microsoft n’aura pas résolu les problèmes de sécurité, il ne devrait pas l’être.

Les résultats du Microsoft Surface Laptop 7 sont assez impressionnants, comparés à ceux du Dell XPS 13 (2024) et du Asus Vivobook S 15, à la fois en termes de spécifications et de performances générales. Il devance ce dernier dans quelques tests, notamment GeekBench et CrossMark, tout en égalant le premier dans ces mêmes domaines.

Il s’en sort très bien dans le jeu !

Même en l’absence d’un véritable GPU de jeu, le processeur fait un travail incroyable en maintenant un haut niveau de performance, quelles que soient les tâches en cours et leur nombre. Ces benchmarks prouvent que le Laptop 7 peut gérer le travail de productivité, les conférences téléphoniques, le streaming, et bien plus encore.

Le Microsoft Surface Laptop 7 que j’ai testé est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite et cela fait toute la différence. Un dénominateur commun entre les anciens Surface Laptop est leur faible performance, car ils jonglent avec une quantité massive de tâches en arrière-plan qui se traduisent par des ralentissements importants, des blocages et même le bien nommé « écran bleu de la mort ».

Mais, la puce Qualcomm du Laptop 7 complète et comble les nombreux problèmes. Il démarre et fonctionne rapidement, il est réactif lorsqu’il s’agit de charger des sites Web vidéo ainsi que des outils d’intelligence artificielle, et les programmes s’exécutent de manière aussi fluide que possible.

Ce dernier point est d’autant plus important que l’un des plus gros inconvénients était le plantage constant au démarrage de certains gros programmes, y compris des benchmarks comme PCMark 10. Mais depuis que je l’utilise, il n’y a pas eu le moindre problème de performance – en fait, j’ai vraiment apprécié le temps passé avec cet ordinateur portable et je sauterais sur l’occasion d’en faire ma machine de travail officielle.

Surface Laptop 7 : autonomie

L’autonomie de la batterie a été l’un des principaux arguments de vente des puces Snapdragon X, qui promettent jusqu’à 20 heures d’autonomie. Cela le mettrait au même niveau que le MacBook Air (voire le dépasserait) – si c’est vrai.

L’autonomie de la batterie a également été rajeunie, avec une autonomie absolument incroyable de 15 heures en utilisation normale. Il est rare de trouver un ordinateur portable avec une telle autonomie en dehors des MacBook de nos jours, et venant d’un ordinateur portable Windows, c’est encore plus incroyable.

Comme pour les performances, il faut vraiment utiliser des applications natives ARM64 pour obtenir la meilleure autonomie possible. L’utilisation d’applications émulées exigeantes épuisera la batterie beaucoup plus rapidement. L’autonomie de la batterie variera donc en fonction de la façon dont vous travaillez et des applications natives disponibles. En ce qui me concerne, cette autonomie a été déterminante, me permettant de quitter la maison sans chargeur. Je peux même passer de 0 à 80 % de charge en une heure avec le chargeur 65 W du Surface Laptop (qui n’est livré qu’avec le modèle 15 pouces, plus grand). Un chargeur USB-C performant permettra d’obtenir les mêmes résultats.

Une autre amélioration est le système de ventilation, car je n’ai jamais ressenti de surchauffe, même lorsque le Laptop 7 a fonctionné pendant plusieurs heures sans interruption. De meilleures ventilations conduisent également à de meilleures performances et à moins de risques de plantage, ce qui va de pair avec l’autonomie supérieure de la batterie.

Surface Laptop 7 : verdict

Comme je l’ai déjà dit, le Surface Laptop a toujours été l’ordinateur portable que je préfère lorsque je l’utilise. Le format 3:2 est fantastique et j’ai toujours aimé le clavier. Le prix, les performances, l’autonomie de la batterie et les configurations limitées l’ont cependant toujours un peu écarté.

Le Surface Laptop 7 corrige presque tous les problèmes que cet ordinateur portable a toujours eus. Les performances et l’autonomie sont désormais excellentes, et les améliorations apportées à l’écran et au pavé tactile sont la cerise sur le gâteau. Ce n’est pas un ordinateur portable parfait, et il y a encore des domaines où le MacBook Air M3 de 15 pouces le surpasse, notamment en ce qui concerne l’autonomie de la batterie et les haut-parleurs.

Quoi qu’il en soit, le Surface Laptop 7 est le meilleur PC Surface qui ait jamais existé et le meilleur des Copilot+ PC que j’ai examinés jusqu’à présent. Si vous êtes à la recherche d’un Windows fin et léger qui donne l’impression d’être haut de gamme à tous points de vue sans être aussi expérimental que le XPS, vous venez de trouver votre prochain ordinateur portable.

Je suis tombé amoureux du Surface Laptop. L’autonomie de la batterie m’a époustouflé et les performances m’ont donné l’impression d’utiliser un ordinateur portable classique, fin et léger. Je n’ai plus l’impression que Windows on Arm est freiné par un matériel sous-puissant et des problèmes logiciels majeurs.

Microsoft a créé un excellent concurrent au MacBook Air.