Le Meta Quest 3 est le futur de la réalité mixte

Lors du Meta Connect 2023, nous avons enfin pu voir le nouveau casque Meta, le Meta Quest 3 – un casque que la société a qualifié de plus puissant à ce jour. Mieux encore, il est disponible en précommande dès maintenant à partir de 549,99 euros, et le casque devant être expédié le 10 octobre.

Bien que le successeur du Oculus Quest 2 coûte un peu plus cher que le Quest 2 lors de son lancement, le Quest 3 est livré avec toute une série d’améliorations qui aident à justifier son prix.

La vedette est le nouveau chipset Snapdragon XR2 Gen 2, qui offre des performances graphiques 2,5x supérieures à celles de la puce XR2 Gen 1 du Quest 2. De plus, avec ses 8 Go de RAM, les expériences de réalité virtuelle peuvent offrir une physique et un éclairage plus réalistes, ainsi que des environnements plus complets à explorer et avec lesquels il est possible d’interagir.

Ces graphismes améliorés seront affichés sur une nouvelle paire d’écrans LCD améliorés qui affichent désormais 2 064 x 2 208 pixels par œil (contre 1 920 x 1 832 pixels par œil pour le Quest 2). Mieux encore, cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement variable qui peut atteindre 120 Hz.

Le Meta Quest 3 et ses contrôleurs sur leur station de charge, elle-même posée sur un bureau en bois à côté d’une lampe.

Vous constaterez également que le design a été amélioré. Non seulement le casque est 40 % plus fin, ce qui devrait la rendre plus confortable à porter, mais il est également plus facile de l’ajuster en fonction de vos besoins. Il y a une molette de réglage des lentilles que vous pouvez tourner lorsque vous portez le casque afin de régler l’écart entre les lentilles et une entretoise réglable intégrée qui laisse de la place pour les lunettes si vous en portez une paire.

Enfin, et c’est peut-être le plus important, le Meta Quest 3 est un appareil axé sur la réalité mixte, doté de nouvelles capacités de transparence des couleurs et d’un capteur de profondeur qui le rend plus performant que les précédents casques Meta pour cartographier l’espace réel. La réalité mixte a toujours semblé un peu gadget, mais avec ses capacités améliorées et de nouvelles fonctionnalités comme les Augments – ces sortes de widgets de réalité mixte – le Meta Quest 3 pourrait enfin nous faire nous intéresser à la réalité mixte autant qu’à la réalité virtuelle.

Disponible dès maintenant

Comme je l’ai mentionné plus haut, les précommandes sont en ligne dès maintenant et le nouveau casque Meta sera livré le 10 octobre 2023. Vous pouvez acheter la version de base de 128 Go pour 549,99 euros ou vous pouvez acheter le Quest 3 de 512 Go pour 699,99 euros. Vous pouvez également acheter une gamme d’accessoires, y compris une sangle Quest 3 Elite Strap, et celui qui m’enthousiasme le plus, le dock de charge (la station de charge Quest Pro ayant été d’une aide précieuse).

Pour vous inciter à précommander, Meta offrira à tous ceux qui commandent un Meta Quest 3 avant le 27 janvier une copie gratuite d’Asgard’s Wrath 2. Si vous commandez le modèle 512 Go, vous recevrez également un abonnement de 6 mois à Meta Quest+ – un service qui vous offre chaque mois de nouveaux jeux VR gratuits et des applications auxquelles vous pouvez jouer tant que vous êtes abonné.