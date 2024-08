Accueil » Made by Google 2024 : Comment regarder et à quoi s’attendre outre le Pixel 9

L’événement Made by Google 2024 approche à grands pas, prévu pour le 13 août. Cet événement promet d’être riche en nouveautés, avec notamment la présentation des nouveaux smartphones Pixel 9 et du deuxième smartphone pliable de Google.

Made by Google 2024: Comment suivre l’événement ?

L’événement débutera le 13 août 2024 à 19 heures, heure de Paris, et se tiendra au siège de Google à Mountain View. Pour ceux qui ne pourront pas y assister en personne, Google proposera une retransmission en direct sur son site Web ainsi que sur la chaîne YouTube Made by Google.

Made by Google 2024: À quoi s’attendre

Pixel 9, Pixel 9 Pro, et Pixel 9 Pro XL

La série Pixel 9 sera sans doute le point central de cet événement. Composée des modèles Pixel 9, Pixel 9 Pro, et Pixel 9 Pro XL, cette gamme succède aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tout en apportant des améliorations significatives.

Les trois téléphones seront équipés de la nouvelle puce Tensor G4 de Google. Le Pixel 9 est attendu avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, accompagnés de 12 Go de RAM. Le Pixel 9 Pro, avec un écran de 6,3 pouces, se positionne comme un modèle Pro plus compact, tout en offrant des fonctionnalités haut de gamme : 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, un système de triple caméra redessiné avec un téléobjectif de 48 mégapixels, et une caméra frontale de 42 mégapixels.

Quant au Pixel 9 Pro XL, il s’adresse aux amateurs de grands écrans avec une taille potentielle entre 6,7 et 6,9 pouces. Les spécifications devraient être similaires au Pixel 9 Pro, avec une batterie probablement plus grande.

En termes de design, Google a teasé des changements subtils, avec des bords plats pour les modèles Pro, une barre de caméra affinée, et un design globalement plus soigné.

Pixel 9 Pro Fold

Le deuxième smartphone pliable de Google, le Pixel 9 Pro Fold, sera également présenté. Successeur du Pixel Fold, ce modèle devrait partager la puce Tensor G4 des Pixel 9 et bénéficier d’une légère refonte, avec un pli de l’écran réduit et un design plus élégant.

Gemini et les nouvelles fonctionnalités IA

L’IA sera à l’honneur lors de cet événement, avec une intégration accrue de Gemini, la nouvelle plateforme IA de Google. On peut s’attendre à ce que Google détaille comment ces nouvelles fonctionnalités s’intégreront dans Android 15, potentiellement au détriment de Google Assistant.

Pixel Watch 3

Google devrait également dévoiler la nouvelle génération de montres connectées, avec la Pixel Watch 3. Deux tailles sont prévues : 41 mm et 45 mm. Ces nouvelles montres offriront un écran plus lumineux, un mode d’économie d’énergie amélioré et une recharge plus rapide.

Pixel Buds Pro 2

Enfin, après deux ans sans renouvellement, les Pixel Buds Pro 2 devraient être dévoilés. De nouvelles couleurs, comme Aloe et Hot Pink, sont prévues pour s’accorder avec les nouveaux modèles Pixel 9. Toutefois, les améliorations en termes de qualité audio restent encore mystérieuses. Une hausse de prix de 30 euros est également attendue, portant le prix des écouteurs à 229 euros.

Cet événement Made by Google 2024 s’annonce donc riche en annonces et en nouveautés, plaçant encore une fois Google au cœur de l’innovation technologique pour les mois à venir.