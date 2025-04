Honor 400 Lite : Élégance, écran époustouflant et IA à petit prix !

Honor a récemment dévoilé le Honor 400 Lite, un smartphone de milieu de gamme destiné au marché mondial. Voici un aperçu détaillé de ses caractéristiques et fonctionnalités.

Le Honor 400 Lite arbore un design élégant avec une épaisseur de 7,29 mm et un poids de 171 grammes, offrant une prise en main confortable. Il est disponible en trois coloris : Mars Green, Velvet Black et Velvet Grey. L’appareil est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 1,5K, une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, une gradation PWM de 3 840 Hz et une luminosité maximale de 3 500 nits, garantissant une expérience visuelle exceptionnelle même en plein soleil.

Sous le capot, le Honor 400 Lite est équipé du processeur Dimensity 7025 Ultra de MediaTek, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cette configuration assure des performances fluides pour les tâches quotidiennes et le multitâche.

Pour la photographie, le Honor 400 Lite dispose d’un système de caméra arrière comprenant un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et autofocus à détection de phase (PDAF), accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels avec une ouverture f/2.2. À l’avant, une caméra selfie de 50 mégapixels est logée dans une découpe en forme de pilule, offrant des selfies détaillés. L’appareil est également doté d’une fonction de lumière de remplissage intégrée, offrant des effets d’éclairage 3D professionnels pour des portraits raffinés.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5 500 mAh, prenant en charge une charge rapide filaire de 35 W, garantissant une utilisation prolongée avec des temps de charge réduits.

Prix et disponibilité du Honor 400 Lite

Le Honor 400 Lite intègre plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA, telles que le bouton AI Camera, AI Erase et AI Translate, améliorant l’expérience utilisateur. Il est également doté d’un capteur d’empreintes digitales latéral pour une sécurité accrue. De plus, l’appareil bénéficie d’une résistance à l’eau et à la poussière, offrant une durabilité accrue.

Bien que les détails officiels sur le prix et la disponibilité n’aient pas encore été annoncés, une liste en ligne récente indique que le Honor 400 Lite pourrait être proposé à environ 350 euros. Nous attendons des informations supplémentaires de la part de Honor concernant la date de sortie et les marchés cibles.

En résumé, le Honor 400 Lite combine un design élégant, un écran impressionnant, des capacités photographiques avancées et des fonctionnalités basées sur l’IA, le positionnant comme un concurrent sérieux dans le segment des smartphones de milieu de gamme.