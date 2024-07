Pixel 9 Pro XL : Révélations sur le nouveau flagship de Google

Dans quelques semaines, Google dévoilera au monde la série Pixel 9, mais une nouvelle fuite révèle déjà les spécifications de son modèle phare, le Pixel 9 Pro XL. Cet appareil promet des performances impressionnantes grâce à ses composants internes améliorés, soulignant les évolutions depuis la sortie de la série Pixel 8 l’année dernière.

Parmi les fonctionnalités les plus marquantes du Pixel 9 Pro XL, on trouve sa nouvelle capacité de stockage et sa mémoire augmentée, ainsi que l’utilisation des dernières technologies de Samsung.

Le Pixel 9 Pro XL sera doté d’une capacité de stockage de 256 Go, une première pour Google depuis ses variantes de 128 Go. De plus, la mémoire vive (RAM) passe à 16 Go, offrant ainsi 4 Go supplémentaires par rapport à ses prédécesseurs, ce qui promet une expérience utilisateur plus fluide et performante.

Le dernier modèle de Google utilise le modem Exynos 5400 de Samsung, conforme à la norme 3GPP Release 17. Ce modem, fabriqué en 4 nm, offre un débit de données maximal de 14,79 Gb/s et intègre des fonctionnalités de support satellite, suggérant des capacités de réseau satellitaire pour le smartphone phare de Google.

Outre le Pixel 9 Pro XL, rumeurs et spéculations sur la série Pixel 9

La série Pixel 9 est la prochaine évolution des smartphones phares de Google, avec des sorties annuelles qui ont gagné en popularité cette année. Les premières fuites ont révélé le design des nouveaux appareils avec des bords plats et arrondis, confirmés récemment par un teaser de Google.

L’un des aspects les plus importants de cette nouvelle série est le chipset dédié, le SoC Tensor G4. Cependant, les premiers tests de performance du Tensor G4 montrent des améliorations mineures par rapport au Tensor G3 de la série Pixel 8, bien qu’il utilise un nouveau cœur ARMv9-A.

La semaine dernière, Google a également teasé le Pixel Fold 2, désormais connu sous le nom de Pixel 9 Pro Fold. Il ne reste que quelques semaines avant l’événement « Made by Google » qui dévoilera enfin la série Pixel 9, avec des fuites révélant d’importants changements pour le Pixel 9 Pro XL.