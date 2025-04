Sony Xperia 1 VII : Rendus, spécifications et date de sortie dévoilés !

Sony se prépare à lancer son nouveau smartphone phare, le Xperia 1 VII, successeur du Xperia 1 VI. Des rendus en CAO et une vidéo à 360 degrés, partagés par XpertPick, offrent un aperçu détaillé de ce modèle attendu.

Le Xperia 1 VII mesure 161,9 x 74,5 x 8,5 mm, ce qui le rend légèrement plus large et épais que le Xperia 1 VI (162 x 74 x 8,2 mm). L’épaisseur au niveau du module caméra atteint 11 mm, suggérant de potentielles améliorations des capteurs ou des objectifs. L’écran de 6,5 pouces conserve des bordures supérieures et inférieures prononcées, avec une caméra frontale logée dans la bordure supérieure.

Les rendus dévoilent une finition noire élégante. Le bord droit intègre un bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales, un bouton de volume et un bouton dédié à l’appareil photo, fidèles à la disposition précédente. Le bord gauche est dépourvu de boutons. Le bord inférieur accueille un slot SIM hybride compatible microSD, un microphone et un port USB-C.

Fait notable, la prise audio 3,5 mm est conservée sur le bord supérieur, une caractéristique de plus en plus rare sur les smartphones modernes. Les haut-parleurs stéréo frontaux promettent une expérience audio immersive.

Selon les informations disponibles, le Xperia 1 VII serait doté d’un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 4K. Il embarquerait le processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go ou 16 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne. La batterie aurait une capacité de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 30 W.

Lancement et prix du Sony Xperia 1 VII

Le système de caméra arrière comprendrait un capteur principal de 48 mégapixels avec la stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec une plage focale de 70-200 mm. La caméra frontale serait de 12 MP. Le smartphone fonctionnerait sous Android 15 dès sa sortie.

Sony devrait dévoiler le Xperia 1 VII au niveau mondial en mai, avec un prix de départ estimé à 1 399 dollars (environ 1 196 euros).

Ces informations, bien que prometteuses, restent à confirmer par Sony lors de l’annonce officielle.