Google Pixel 10 : Capteurs photo en baisse pour le modèle standard ?

Selon des informations récentes, le Pixel 10 de Google pourrait intégrer, pour la première fois dans un modèle standard, un téléobjectif dédié. Cette nouveauté marquerait une rupture avec la stratégie habituelle de Google, qui réservait jusqu’à présent cette fonctionnalité aux versions Pro de ses smartphones.

Détails des capteurs photo du Pixel 10 :

Capteur principal : Samsung GN8 de 50 mégapixels

Capteur ultra grand-angle : Sony IMX712 de 13 mégapixels

Téléobjectif : Samsung 3J1 de 11 mégapixels

Cependant, l’ajout de ce téléobjectif s’accompagne de compromis. Le capteur principal serait remplacé par le Samsung GN8, plus petit que le GNV utilisé dans le Pixel 9, ce qui pourrait affecter la performance en basse lumière. De plus, l’ultra grand-angle passerait au Sony IMX712 de 13 mégapixels, une baisse par rapport au IMX858 de 48 mégapixels précédemment utilisé.

Ces changements suggèrent que le Pixel 10 standard partagerait désormais plusieurs composants avec le Pixel 9a, un modèle de milieu de gamme. Cette stratégie pourrait viser à intégrer le téléobjectif sans augmenter significativement les coûts, mais risque de décevoir les utilisateurs en quête de performances photographiques de haut niveau.

Quel pourrait être le raisonnement de Google derrière cette décision pour le Pixel 10 ?

Android Authority suggère que la réduction de la qualité de certains capteurs pourrait être un moyen de compenser la hausse de prix causée par l’ajout d’un capteur photo supplémentaire et de faire de la place pour le nouvel objectif. Cependant, les capacités longue portée améliorées pourraient ne pas justifier le compromis avec les appareils photo principal et ultra grand-angle pour de nombreux utilisateurs. Quoi qu’il en soit, à ce stade, il est impossible de déterminer l’impact réel de ces changements sur l’appareil photo. Des éléments supplémentaires, tels qu’un chipset amélioré (le Tensor G5) du Pixel 10 par rapport au Pixel 9 et de probables mises à jour logicielles, affecteront également les performances.

En revanche, les modèles Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL conserveraient les mêmes configurations de caméra que leurs prédécesseurs, avec le capteur principal Samsung GNV de 50 mégapixels, l’ultra grand-angle Sony IMX858 de 48 mégapixels et le téléobjectif Sony IMX858 de 48 mégapixels.

Il est important de noter que ces informations proviennent de fuites et pourraient évoluer avant l’annonce officielle de Google. La gamme Pixel 10 devrait inclure le modèle standard, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. Ces quatre téléphones devraient être annoncés cet été.