Le Tensor G4 de Google qui équipe la série Pixel 9 est une mise à jour mineure du Tensor G3

Google s’apprête à lancer la série Pixel 9 plus tard ce mois-ci, et presque tous les détails, y compris les spécifications et le matériel marketing, ont déjà été divulgués. Cependant, les informations sur le nouveau processeur de Google, le Tensor G4, étaient jusqu’à présent limitées.

Si les smartphones Pixel de Google n’ont jamais été connus pour leurs performances, la série Pixel 9 ne sera pas différente. En effet, si les utilisateurs de Pixel ont appris à ne pas s’attendre à des vitesses fulgurantes, le Pixel 9 pourrait tout de même décevoir un peu.

Selon Android Authority, le Tensor G4 est une mise à niveau mineure par rapport à son prédécesseur.

Le CPU Tensor G4 adopte une configuration de cœurs 4+3+1 :

Utilisation de cœurs ARMv9.2 : Cortex-A520, Cortex-A720, et Cortex-X4.

Vitesses d’horloge légèrement plus élevées que le modèle précédent.

Malgré ces nouveaux cœurs, les performances multi-cœurs du Tensor G4 pourraient être similaires à celles du Tensor G3 en raison de la suppression d’un cœur. Les premiers scores Geekbench montrent une amélioration d’environ 11 % des performances monocœur et d’environ 3 % des performances multi-cœurs.

Gestion de la chaleur et efficacité énergétique du Tensor G4

Google pourrait avoir ajusté la disposition des cœurs pour améliorer le refroidissement. Les nouveaux cœurs sont plus efficaces et réduisent la consommation d’énergie, bien que le modem reste le principal consommateur d’énergie dans les SoC Tensor.

Le Tensor G4 est associé au nouveau modem Exynos 5400, qui prend en charge la connectivité par satellite et offre jusqu’à 50 % d’efficacité énergétique en plus par rapport au modem Exynos 5300. Cependant, certains appareils équipés du Tensor G4 pourraient encore utiliser l’ancien modem Exynos 5300, potentiellement y compris le Pixel 9a.

Le Tensor G4 conserve le GPU Mali-G715 du Tensor G3, mais désormais cadencé à 940 MHz (contre 890 MHz auparavant). Les blocs IP personnalisés de Google—Edge TPU, GXP, BigWave, et Titan M2 — restent inchangés dans le Tensor G4.

Le processeur continue d’utiliser la technologie d’emballage FOPLP de Samsung, contrairement aux rumeurs précédentes d’une mise à niveau vers FOWLP.

Développement et prototypes

Les plans initiaux pour le Tensor G4 incluaient une puce entièrement personnalisée sous le nom de code « redondo », indépendante de Samsung. Cependant, en raison de délais manqués, Google a collaboré avec Samsung pour produire une mise à niveau minimale nommée « zumapro ».

Le développement de la série Pixel 9 a utilisé des prototypes du Tensor G3 pour accélérer le processus, comme l’ont montré les premières fuites du Pixel 9 Pro Fold fonctionnant sur Tensor G3.

Ainsi, bien que le Tensor G4 ne représente pas un saut significatif par rapport à son prédécesseur, il apporte certaines améliorations, comme un nouveau modem. Ces mises à niveau mineures suggèrent que les nouvelles fonctionnalités du Pixel 9 sont davantage basées sur le logiciel que sur le matériel.

Nous en saurons plus sur les performances et les scores de référence du CPU lors du lancement prévu le 13 août à l’événement « Made by Google », où l’entreprise présentera également la Pixel Watch 3.