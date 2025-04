Copilot se dote de la recherche approfondie : L’IA de Microsoft passe à la vitesse supérieure !

L’année dernière, Gemini 2.0 de Google a introduit la fonction de recherche approfondie, alias Deep Research, permettant à l’IA d’effectuer des recherches en plusieurs étapes sur n’importe quel sujet. ChatGPT l’a ensuite adoptée en février de cette année, et il semble qu’il soit temps pour les utilisateurs de Copilot de profiter de la même fonctionnalité, puisque celle-ci fait enfin son entrée dans le chatbot IA de Microsoft.

L’entreprise célèbre son 50e anniversaire en annonçant une série de nouvelles avancées pour son IA Copilot. L’une de ces nouveautés est la possibilité de mener des recherches approfondies. Sur simple demande, Copilot pourra désormais effectuer une recherche approfondie et complexe sur n’importe quel sujet, en rassemblant des données provenant de plusieurs sites, sources et images connexes.

Imaginons que vous fassiez un projet sur les théories du complot, vous pouvez demander à Copilot de discuter de ce que sont les théories du complot et même de les classer par ordre d’importance. Cela va des plus connues aux plus obscures.

En quelques minutes, Copilot vous présentera un document bien détaillé avec tous les détails.

Deep Research : Copilot devient un vrai allié sur la recherche

Même si Copilot n’est pas le premier à inclure la fonction de recherche approfondie, il est important que cette fonction soit enfin intégrée à l’IA. Cependant, ce n’est pas la seule nouvelle, car Microsoft a mentionné plusieurs autres améliorations qui feront leur apparition dans Copilot. Comme les actions Web automatisées ou la possibilité de générer des podcasts.

La recherche approfondie fait-elle partie de la liste des fonctionnalités que vous souhaitez voir sur Copilot ? Comment utiliserez-vous la recherche approfondie avec Copilot ?