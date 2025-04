Accueil » Amazon lance Nova Act et son SDK : L’IA au service de la productivité et de l’automatisation Web

Amazon lance Nova Act et son SDK : L’IA au service de la productivité et de l’automatisation Web

Amazon lance Nova Act et son SDK : L'IA au service de la productivité et de l'automatisation Web

Amazon a récemment dévoilé Nova Act, un nouvel agent d’intelligence artificielle conçu pour automatiser des tâches complexes au sein d’un navigateur Web.

Actuellement disponible en « aperçu de recherche » pour les développeurs, Nova Act peut effectuer des recherches en ligne, réaliser des achats, répondre à des questions basées sur le contenu affiché à l’écran et exécuter des tâches planifiées.

Il est également capable de comprendre des instructions détaillées, telles que « n’acceptez pas l’assurance supplémentaire » lors d’un achat en ligne.

Développé par le laboratoire d’Intelligence Artificielle Générale (AGI) d’Amazon à San Francisco, Nova Act vise à gérer des tâches complexes et multi-étapes, comme organiser un mariage ou traiter des opérations informatiques complexes pour augmenter la productivité des entreprises. Cette initiative place Amazon en concurrence directe avec des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic, qui développent également des agents d’IA capables de naviguer sur le Web pour le compte des utilisateurs.

Parallèlement, Amazon a lancé un nouveau site Web, nova.amazon.com, permettant aux développeurs et aux passionnés de technologie d’explorer plus facilement les modèles d’IA générative Nova de l’entreprise. Ce portail offre un accès direct aux modèles Nova, facilitant leur découverte et leur utilisation. Les modèles étaient auparavant disponibles uniquement via Amazon Bedrock, une plateforme d’IA au sein d’Amazon Web Services qui propose également des modèles tiers.

SDK Nova Act : Créez simplement vos agents !

En outre, Amazon a introduit le kit de développement logiciel (SDK) Nova Act, permettant aux développeurs de créer des agents capables d’effectuer des tâches dans un navigateur Web. Ce SDK offre des outils pour automatiser des actions telles que la navigation sur des pages Web, le remplissage de formulaires ou la sélection de dates sur un calendrier. Selon Amazon, Nova Act surpasse les agents d’OpenAI et d’Anthropic sur plusieurs benchmarks internes, notamment en matière d’interaction avec le texte à l’écran.

Ces développements s’inscrivent dans la stratégie plus large d’Amazon visant à renforcer sa présence dans le domaine de l’IA, en investissant massivement dans le développement de modèles propriétaires tout en offrant une variété de choix de modèles via sa plateforme Bedrock. L’entreprise a également investi 8 milliards de dollars dans la startup d’IA Anthropic, bien qu’elle cherche maintenant à concurrencer directement les modèles similaires de cette dernière.

Avec Nova Act et ses autres initiatives en matière d’IA, Amazon démontre son engagement à fournir des solutions d’intelligence artificielle pratiques et accessibles, visant à simplifier la vie des consommateurs et à améliorer la productivité des entreprises.