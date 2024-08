Accueil » Pixel 9 Pro Fold : Fuites et détails avant l’événement Made by Google

Nous sommes enfin en août, ce qui signifie que l’événement tant attendu Made by Google se profile à l’horizon, prévu pour le 13 août. Cet événement devrait révéler la série Pixel 9, incluant le successeur du Google Pixel Fold, qui portera désormais le nom de Google Pixel 9 Pro Fold.

Aujourd’hui, grâce à 91Mobiles, nous avons accès à une série d’images promotionnelles divulguées qui révèlent de nombreux détails sur le futur modèle pliable.

Selon la source, le Pixel 9 Pro Fold pourrait débuter à 1 799 dollars pour la version 256 Go, ce qui correspond au prix du modèle original Pixel Fold. Une version 512 Go serait également disponible pour 1 919 dollars, là encore, le même tarif que l’original. En résumé, Google ne semble pas augmenter les prix pour ce modèle amélioré, ce qui est une bonne nouvelle. Bien qu’une réduction de prix aurait été appréciée, le maintien des prix est toujours bienvenu.

Les images promotionnelles révèlent plusieurs caractéristiques importantes, bien que la plupart aient déjà été évoquées :

Épaisseur : Ce sera le smartphone pliable le plus fin disponible (aux États-Unis ?).

Écran : L’écran intérieur mesure 8 pouces, tandis que l’écran de couverture fait 6,3 pouces.

Caméra frontale : L’écran de couverture dispose d’un poinçon pour la caméra frontale au centre supérieur, tandis que pour la première fois, l’écran intérieur possède une découpe pour la caméra frontale en haut à droite.

Design : Le design global est différent, abandonnant le style « passeport » du modèle précédent et supprimant la barre de caméra pleine longueur.

Couleurs : Deux coloris seront disponibles : Porcelain (blanc cassé) et Obsidian (noir).

Tout comme pour les précédents appareils Pixel, il semble que Google prévoit de concentrer une grande partie de ses efforts publicitaires cette année sur les aspects de convivialité, de commodité et d’expérience générale de l’utilisateur. Cela signifie que les spécifications que nous avons généralement tendance à mettre en avant lorsque nous parlons d’un nouveau smartphone passeront au second plan par rapport à la magie de l’IA du géant de la recherche, aux outils d’édition photographique uniques et aux capacités de protection de la vie privée, par exemple.

Performances et configuration du Pixel 9 Pro Fold

D’autres fuites laissent presque certainement penser que le Tensor G4 sera au cœur de ce smartphone. Il est également probable que le smartphone soit équipé d’un ensemble de caméras analogue au précédent modèle, avec des objectifs principal, ultra-large et téléobjectif.

Bien que ces informations révèlent déjà beaucoup de détails, il reste à voir si Google nous réserve des surprises pour le 13 août. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour ! Le Pixel 9 Pro Fold sera clairement meilleur que son prédécesseur déjà assez bien évalué sur un certain nombre de points importants, embarquant un processeur plus rapide, des écrans plus grands, plus de mémoire, plus de stockage (dans une variante haut de gamme dont le prix est actuellement inconnu), une batterie légèrement plus grande, et très probablement, de meilleures caméras également.

Ce lancement marque une étape importante pour Google dans le secteur des smartphones pliables, et il sera intéressant de voir comment le Pixel 9 Pro Fold se positionne face à la concurrence.