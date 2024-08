Accueil » Pixel 9 Pro : Google offrirait un an de Gemini Advanced, son IA la plus puissante

Pixel 9 Pro : Google offrirait un an de Gemini Advanced, son IA la plus puissante

D’après une analyse du code de la dernière version bêta de l’application Google, il semblerait que Google envisage d’offrir un abonnement gratuit d’un an à Gemini Advanced, son modèle d’IA le plus puissant, aux acheteurs potentiels du Pixel 9 Pro.

Google est depuis longtemps à la pointe de l’intégration de l’IA dans ses produits, et la série Pixel 8, avec ses modèles LLM Gemini, en est un parfait exemple. Depuis, l’IA s’est encore plus intégrée dans divers services Google, avec des fonctionnalités avancées accessibles via un abonnement à Gemini Advanced.

Si les acheteurs de la série Pixel 8 ont bénéficié d’un essai gratuit de 4 mois, il semble que Google soit prêt à aller encore plus loin pour les utilisateurs du Pixel 9 Pro.

Cette année, nous attendons non pas un, mais deux modèles « Pixel Pro » : un Pixel 9 Pro compact et un Pixel 9 Pro XL plus grand. La fuite suggère que les deux modèles bénéficieront d’un abonnement gratuit d’un an à Gemini Advanced.

Les avantages de Gemini Advanced

Alors, que propose exactement Gemini Advanced ? C’est une véritable mine d’or de productivité et d’avantages lifestyle. Vous bénéficiez de 2 To de stockage Google Drive, de l’intégration de Gemini dans les outils Workspace et d’un accès prioritaire aux modèles d’IA les plus avancés de Google. C’est aussi votre billet pour Gemini Live, une expérience innovante d’IA conversationnelle où vous pouvez interagir avec Gemini en utilisant un langage naturel.

Bien que les modèles Pixel 9 Pro soient choyés, il semble que le Pixel 9 standard ne sera pas laissé pour compte. La fuite suggère une période d’essai de 6 mois à Gemini Advanced pour ce modèle, ce qui reste une offre assez généreuse.

Pixel 9 Pro Fold: Le nouveau pliable de Google

De récentes fuites ont révélé que le prochain appareil pliable de Google s’appellera Pixel 9 Pro Fold. Cela laisse entendre que les acheteurs de ce pliable premium pourraient également bénéficier du même abonnement gratuit d’un an à Gemini Advanced que les modèles Pixel 9 Pro.

En somme, Google semble prêt à faire de Gemini Advanced une composante centrale de l’expérience Pixel 9. Cela pourrait être un véritable game-changer, rendant la série Pixel 9 encore plus attrayante pour ceux qui veulent la dernière technologie en matière de smartphones alimentés par l’IA.