Proton Pass : Authentification biométrique et remplissage automatique des formulaires

Proton vient d’apporter deux nouvelles améliorations à son service de gestion de mots de passe, Proton Pass. Les nouvelles mises à jour permettent aux utilisateurs de remplir automatiquement les formulaires en ligne et de se connecter à l’application de bureau Proton Pass en utilisant l’authentification biométrique.

L’application Proton Pass, toutes plateformes confondues, dispose désormais d’une fonction « identités ». Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de sauvegarder et de remplir automatiquement les informations que vous saisissez dans les formulaires en ligne. Les identités sont sécurisées dans un coffre-fort chiffré, tout comme les mots de passe. Une identité Proton Pass peut contenir des informations personnelles telles que le nom, l’adresse, l’organisation ou le code postal.

Ensuite, une simple pression suffit pour remplir automatiquement un formulaire.

Une petite mise à jour adjacente pour le stockage des objets a également été déployée. Avant cette mise à jour, Proton Pass ne pouvait enregistrer que des notes ou des informations de carte de crédit à l’intérieur de son coffre-fort chiffré. Ce même coffre-fort peut désormais contenir des numéros de contact, des pièces d’identité sensibles (passeport ou permis de conduire), des liens, des identifiants en ligne et des adresses électroniques. Selon Proton, « ce stockage complet simplifie la gestion des informations personnelles sur différentes plateformes, garantissant que tous vos détails sont accessibles en toute sécurité en un seul endroit ».

Proton n’est pas le premier à introduire les identités ou le stockage d’éléments, mais il s’agit d’une fonctionnalité attendue depuis longtemps et déjà proposée par de nombreux gestionnaires de mots de passe grand public. Avec les informations de paiement, l’identité personnelle et les identifiants de connexion remplis automatiquement d’un simple toucher, vous pouvez passer rapidement un formulaire d’achat en quelques secondes. Vous avez également moins de chances de faire des erreurs de saisie avec le remplissage automatique. De plus, ces données sont conservées en toute sécurité dans un coffre-fort chiffré.

Proton Pass prend en charge l’authentification biométrique

La deuxième fonction permet également de gagner du temps. L’application Proton Pass sur Android et iPhone prend en charge l’authentification biométrique, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre empreinte digitale ou FaceID pour vous connecter instantanément à l’application. Sur les versions Mac et Windows de Proton Pass, vous deviez saisir manuellement votre mot de passe Proton pour vous connecter à chaque fois. Avec la nouvelle mise à jour, Proton Pass desktop offre un déverrouillage biométrique.

Windows Hello sur Windows et Touch ID sur Mac déverrouillent le Proton Pass. La connexion biométrique peut être activée d’un simple clic dans le menu des paramètres de Proton Pass. Il faut cependant être titulaire du compte premium Proton Plus pour utiliser la connexion biométrique. La fonction Identités est gratuite et disponible pour tous les utilisateurs.