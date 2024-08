Pixel Watch 3 : Spécifications dévoilées avant l’événement de lancement

Nous sommes à moins d’une semaine de l’événement de lancement de Google le 13 août, où la série Pixel 9 fera ses débuts. Étant donné toutes les fuites qui ont inondé Internet ces dernières semaines, nous nous attendons également à ce que la Pixel Watch 3 fasse son apparition.

Bien que nous ayons déjà une idée assez précise de ce à quoi nous attendre des montres connectées 2024 de Google, un nouveau rapport d’Android Headlines partage plus de détails sur les spécifications techniques des prochaines Pixel Watch.

Selon le rapport, la Pixel Watch 3 sera propulsée par le même chipset Qualcomm Snapdragon Wear 5100 (SW5100) et le co-processeur Cortex M33 que la Pixel Watch 2. Elle semble également conserver 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. En termes de performances, la seule véritable amélioration semble être l’écran.

La Pixel Watch 3 devrait être proposée en deux tailles : un modèle normal et un modèle XL. Ce dernier sera probablement doté d’un écran et d’une batterie plus grands, afin de satisfaire les utilisateurs qui préfèrent une smartwatch plus imposante.

Alors que la Pixel Watch 2 avait un taux de rafraîchissement maximal de 30 Hz, la Pixel Watch 3 serait dotée d’un écran de 60 Hz. Cela devrait offrir une expérience beaucoup plus fluide et réactive. Le rapport suggère également que le taux de rafraîchissement s’ajustera de 1 Hz pour l’affichage permanent à 60 Hz lors de l’utilisation active, équilibrant ainsi performances et consommation d’énergie.

Quelques préoccupations pour l’autonomie de la Pixel Watch 3

Cependant, l’utilisation du même processeur et d’un écran plus lumineux et plus rapide pour la Pixel Watch 3 soulève des préoccupations concernant l’autonomie de la batterie de la montre. Selon les fuites actuelles, le modèle standard devrait avoir une batterie de 307 mAh, à peine une amélioration par rapport à la cellule de 306 mAh de la Pixel Watch 2, tandis que la plus grande Pixel Watch 3 XL pourrait être équipée d’une batterie de 425 mAh.

Les éléments marketing précédemment divulgués suggèrent que Google promet toujours une autonomie de 24 heures sur les deux modèles, mais nous espérions voir de réelles améliorations en termes de durée de vie de la batterie cette année.

D’autres détails concernant le design, les fonctionnalités et le prix n’ont pas encore été révélés. Dans l’ensemble, la Pixel Watch 3 semble être un rafraîchissement mineur plutôt qu’une refonte majeure. Si l’amélioration de l’écran est la bienvenue, l’absence d’améliorations significatives dans d’autres domaines pourrait laisser certains utilisateurs sur leur faim. Il sera intéressant de voir comment la Pixel Watch 3 se comporte en termes d’autonomie de la batterie et d’expérience utilisateur globale lorsqu’elle sera officiellement lancée aux côtés de la série Pixel 9.

Que pensez-vous des spécifications de la Pixel Watch 3 dévoilées jusqu’à présent ?