Accueil » Motorola Razr 60 Ultra : Un design osé, de la puissance et une recharge record !

Motorola Razr 60 Ultra : Un design osé, de la puissance et une recharge record !

Motorola Razr 60 Ultra : Un design osé, de la puissance et une recharge record !

Motorola s’apprête à lancer son nouveau smartphone pliable, le Razr Plus 2025, également connu sous le nom de Razr 60 Ultra sur certains marchés, dont la France. De récentes fuites, notamment des images divulguées par Evan Blass, révèlent des détails significatifs sur ce modèle qui vise à concurrencer directement le Samsung Galaxy Z Flip.

Les images fuitées présentent le Razr 60 Ultra dans plusieurs coloris attrayants, dont le « Rio Red », un vert foncé élégant, et une finition en bois unique. Cette dernière rappelle les précédentes expérimentations de Motorola avec des matériaux naturels sur des modèles antérieurs, offrant une esthétique distinctive et premium.

Sous le capot, le Razr 60 Ultra devrait être équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. L’écran interne conserverait une diagonale de 6,9 pouces, similaire à celle de son prédécesseur.

L’autonomie bénéficierait d’une amélioration notable grâce à une batterie à double cellule combinant 1 090 mAh et 3 185 mAh, totalisant environ 4 275 mAh, avec une capacité typique pouvant atteindre 4 500 mAh. De plus, le dispositif supporterait une charge rapide de 68 W, surpassant ainsi les capacités de certains concurrents.

Date de lancement et prix du Razr 60 Ultra

Le lancement du Motorola Razr 60 Ultra est anticipé pour le printemps 2025, potentiellement en avril, soit une sortie plus précoce que les modèles précédents. Concernant le prix, bien qu’aucune information officielle n’ait été communiquée, des rumeurs suggèrent une légère augmentation par rapport au modèle précédent, reflétant les améliorations matérielles et les nouvelles fonctionnalités.

En somme, le Motorola Razr 60 Ultra s’annonce comme une évolution significative de la gamme, combinant design innovant, performances accrues et fonctionnalités améliorées, visant à renforcer la position de Motorola sur le marché des smartphones pliables.